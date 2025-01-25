Сенат США проголосовал за назначение Хегсета на должность главы Пентагона

Пит Гегсет стал новым американским министром обороны. Сенат утвердил бывшего ведущего Fox News на этот пост с минимальным разрывом.

Кандидатуру Гегсета утвердили вечером 24 января по местному времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс.

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"Вітаю Піта Гегсета. Він буде чудовим міністром оборони", – написав Трамп написав у Truth Social після голосування.

Почему голосовал Джей Ди Вэнс

В ходе окончательного голосования одинаковое количество сенаторов высказались "за" и "против" назначения Гегсета. Именно поэтому пришлось привлекать вицепрезидента, формально являющегося главой верхней палаты Конгресса США.

Интересно! Во второй раз за историю США вице-президенту пришлось голосовать во время утверждения министров. Первый подобный случай был в 2017 году. Тогда Майк Пенс поддержал кандидатуру министерства образования Бетси ДеВос.

Кто голосовал "против"

Демократы выступали против кандидатуры Гегсета. Они заявляли о его "профессиональной неквалифицированности", а также упоминали о нарушении поведения и обвинениях в насилии.

Интересно, что кандидатуру Гегсета не поддержали и такие сенаторы-республиканцы:

Лиза Мурковски;

Сьюзан Коллинз;

Митч Макконнелл (бывший лидер республиканцев).

Что Гегсет говорил о войне в Украине

Ранее, выступая на слушаниях Комитета Сената США по вооруженным силам, Гегсет не упомянул об агрессии России, но подчеркивал об угрозах со стороны коммунистического Китая. Он заявил, что Штаты "ответственно прекратят войны, чтобы гарантировать, что наши ресурсы будут приоритетными для переориентации на большие угрозы".

Тогда независимый сенатор Ангус Кинг прямо спросил Гегсета о войне России против Украины. Он уточнил, может ли отсутствие упоминаний об этом в речи свидетельствовать о том, что США "планируют покинуть Украину". Гегсет ответил, что вопрос Украины – это "политическое решение на уровне президента". Мол, Трамп уже дал понять, что хотел бы покончить с войной.

Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто - "хороший парень". Мы хотим, чтобы это было как можно выгоднее для украинцев, но этой войне нужно положить конец",

– высказался он.