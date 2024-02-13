Сенат США прекратил дебаты о законопроекте с помощью Украины: что заявил спикер Джонсон

Сенат США проголосовал за несколько вопросов и принял решение прекратить дебаты по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Далее документ должен пройти финальные дебаты и голосование.

Параллельно с этим заявление сделал спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон. Он выступил против законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню (на 95,3 миллиарда долларов) без решения о миграционной политике США на границе с Мексикой.

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За что проголосовал Сенат США

Сенат США проголосовал за ходатайство об отклонении всех бюджетных требований по законопроекту о дополнительной поддержке для Украины, Израиля и Тайваня. Этот вопрос поддержали 66 сенаторов, при необходимых 60.

Нардеп Ярослав Железняк объяснил, что это голосование было важным, поскольку позволило Сенату продолжать работу над законопроектом, даже если он теоретически нарушает определенные бюджетные ограничения или правила, направленные на контроль федеральных расходов и дефицита.

Это открыло возможность для вынесения на голосование вопроса об утверждении замены оригинального текста HR 815 на текст, внесенный сенатором Патрисией Мюррей,

– заявила посол Украины в США.

Впоследствии Оксана Маркарова написала, что Сенат США проголосовал за решение о замену оригинального текста законопроекта HR 815 на текст, который ранее предложила сенатор Патрисия Мюррей. За это сенаторы отдали 66 голосов, хоть требовалось только 51 (33 сенатора проголосовало против).

После этого Сенат сумел перейти к рассмотрению ходатайства о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR815.

Впоследствии посол Украины в США подтвердила, что Сенат США принял ходатайство о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815. Проголосовали "за" 66 сенаторов, хоть нужно было 60 голосов. Опять же против было 33 сенатора.



Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по проекту закона, который содержит помощь Украине

Ярослав Железняк объяснил, что после этого уже должны состояться финальные дебаты и голосование. Чтобы за проект закона проголосовали нужно 60 голосов, то есть большинство. Окончательное голосование должно состояться в американский вторник 13 февраля.

Что заявил спикер Палаты представителей США

Несмотря на успешное голосование в Сенате США, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он не видит оснований, чтобы принять проект закона о помощи Украине, Израиля и Тайваня без норм, которые бы регулировали миграционную политику США на границе с Мексикой.

Республиканцы в Палате представителей с самого начала дискуссий четко заявили: любые так называемые дополнительные законопроекты о национальной безопасности должны учитывать то, что национальная безопасность начинается с нашей собственной границы,

– заявил Джонсон.

Он убежден, что Сенат поступил правильно на прошлой неделе, когда отказался поддерживать законопроект, в котором, по его мнению, "не было признано, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе". Спикер считает, что:

документ должен был "вернуться на доску для эскизов";

"версия Сената все еще молчит относительно самой большой проблемы, с которой имеет дело наша страна";

"Америка заслуживает лучшего, чем нынешний статус кво в Сенате";

"Палате представителей придется самостоятельно продолжать работать над этими важными вопросами".

Обратите внимание! Законопроект общей стоимостью 95,3 миллиарда долларов предусматривает более 60 миллиардов для Украины, 14 – для Израиля, 9,15 миллиарда – на гуманитарные нужды Газы, Западного берега реки Иордан и Украины, еще 4,83 миллиарда долларов – для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и для сдерживания агрессии со стороны Китая.

В то же время издание The New York Times отметило, что в случае голосования за проект закона в Сенате США его передадут в Палату представителей. Именно там сейчас республиканцы имеют большинство в 219 против 212 голосов. Также там есть существенная оппозиция со стороны сторонников Дональда Трампа.