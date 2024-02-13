Паралельно з цим заяву зробив спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон. Він виступив проти законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню (на 95,3 мільярда доларів) без рішення про міграційну політику США на кордоні з Мексикою.

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За що проголосував Сенат США

Сенат США проголосував за клопотання про відхилення всіх бюджетних вимог щодо законопроєкту про додаткову підтримку для України, Ізраілю і Тайваню. Це питання підтримали 66 сенаторів за потрібного мінімуму 60.

Нардеп Ярослав Железняк пояснив, що це голосування було важливе, оскільки дало змогу Сенату продовжувати роботу над законопроєктом, навіть якщо він теоретично порушує певні бюджетні обмеження або правила, спрямовані на контроль федеральних витрат та дефіциту.

Це відкрило можливість для винесення на голосування питання щодо затвердження заміни оригінального тексту HR 815 на текст, внесений сенатором Патрісією Мюррей,

– заявила посол України в США.

Згодом Оксана Маркарова написала, що Сенат США проголосував за рішення про заміну оригінального тексту законопроєкту HR 815 на текст, який раніше запропонувала сенаторка Патрісія Мюррей. За це сенатори віддали 66 голосів, хоч було потрібно тільки 51 (33 сенатори проголосували проти).

Після цього Сенат зміг перейти до розглядання клопотання про припинення дебатів щодо оновленого тексту законопроєкту HR815.

Згодом посол України в США підтвердила, що Сенат США ухвалив клопотання про припинення дебатів щодо оновленого тексту законопроєкту HR 815. Проголосували "за" 66 сенаторів, хоч потрібно було 60 голосів. Знову ж таки проти було 33 сенатори.



Сенат США проголосував за припинення дебатів щодо проєкту закону, який містить допомогу Україні

Ярослав Железняк пояснив, що після цього вже мають відбутися фінальні дебати та голосування. Щоб за проєкт закону проголосували, потрібно 60 голосів, тобто більшість. Остаточне голосування має відбутися у великий вівторок 13 лютого.

Що заявив спікер Палати представників США

Попри успішне голосування в Сенаті США, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що він не бачить підстав, щоб ухвалити проєкт закону про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без норм, які б регулювали міграційну політику США на кордоні з Мексикою.

Республіканці у Палаті представників із самого початку дискусій чітко заявили: будь-які так звані додаткові законопроєкти про національну безпеку мають враховувати те, що національна безпека починається з нашого власного кордону,

– заявив Джонсон.

Він переконаний, що Сенат вчинив правильно минулого тижня, коли відмовився підтримувати законопроєкт, у якому, на його думку, "не було визнано, що національна безпека починається на нашому власному кордоні". Спікер вважає, що:

документ мав "повернутися на дошку для ескізів";

"версія Сенату все ще мовчить щодо найбільшої проблеми, з якою має справа наша країна";

"Америка заслуговує кращого, ніж нинішній статус-кво в Сенаті";

"Палаті представників доведеться самостійно продовжувати працювати над цими важливими питаннями".