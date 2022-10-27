Всюду найдутся симпатизирующие Путину, – в МИД отреагировали на высказывания сенатора в Италии
Итальянский сенатор нагло заявил, что решение по Украине должно одобрять международное сообщество, а не Киев. В МИД уже отреагировали на такие высказывания Массимилиано Ромео.
Заявление итальянского политика показывает его личное мнение. Об этом журналистам 24 канала заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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Распространяя российские нарративы политики поощряют Путина к преступлениям в Украине
Спикер ведомства отметил, что премьер-министр Джорджия Мэлони уже четко выразила позицию Италии. В частности, она отметила важность поддерживать Украину на фоне войны, а также безоговорочное право украинцев определять свое будущее.
Почти в каждой стране найдутся политики, которые постараются понравиться Путину. В то же время, они должны осознавать, что, распространяя российские нарративы, они поощряют Россию к продолжению ее преступлений против Украины,
– отметил Николенко.
Он подчеркнул, что без мира в Украине не будет мира в Европе. Именно поэтому в победе нашего государства должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы. Если они, конечно, заботятся об интересах своей страны.
Каким заявлением отличился сенатор
Возмутительное заявление прозвучало в ответ на слова Мэлони о том, что именно украинцы должны решать, как вести войну. Массимилиано Ромео имеет другое мнение, которое выгодно российской пропаганде.
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В частности, политик считает, что не народ суверенного государства должен решать свое будущее, а "международное сообщество". Вроде бы, им лучше знать, а интересы Украины "обязательно" учтут.
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