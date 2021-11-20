Сенатор США предложил санкции в случае вторжения России в Украину, – СМИ

Демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США. Она касается введения санкций против России в случае вторжения в Украину.

Издание опубликовало соответствующий документ с поправками. Об этом стало известно 19 ноября.

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Сенатор США предложил дополнительные санкции для России

Угроза санкций должна послужить мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина,

– говорится в сообщении.

В частности поправка к проекту оборонного бюджета США, которую предложил председатель комитета Сената США по международным отношениям демократ Боб Менендес, предусматривает:

президент Джо Байден должен будет утвердить санкции и ограничения в отношении виз в отношении российских военных и сотрудников разведки, которые "занимаются планированием или осуществлением вторжения" на территорию Украины;

ввести санкции против компаний или физических лиц, участвующих в планировании и эксплуатации российского газопровода "Северный поток-2";

ввести санкции в отношении российских банков, госкомпаний, а также предприятий нефтегазовой отрасли. Это, говорится в документе, "нанесло бы серьезный удар российской экономике";

а также оказать дополнительную военную помощь Киеву.

Предварительно известно, что Сенат США планирует рассмотреть проект оборонного бюджета после перерыва на День благодарения, то есть после 25 ноября.

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