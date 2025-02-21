Путин – это раковая опухоль и самая большая угроза демократии, – сенатор-республиканец Тиллис

Американский сенатор от Республиканской партии резко раскритиковал российского диктатора. Том Тиллис назвал Путина раком, который будет распространять метастазы по всему миру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Том Тиллис о Путине

Накануне республиканец Том Тиллис выступил с речью. Сенатор от Северной Каролины заявил, что поддерживает Дональда Трампа, считает, что большинство его политики в отношении национальной безопасности является правильной. В то же время резко высказался относительно Путина.

Я считаю, что его (Трампа – 24 Канал) инстинкты достаточно хорошие, но кто считает, что существует место для Владимира Путина в будущем стабильного мира, им лучше поехать в Украину, Европу, потратить время, чтобы понять, что этот человек – это раковая опухоль и самая большая угроза демократии за мою жизнь,

– подчеркнул Том Тиллис.

Также добавил, что Путин будет раком, который распространяется в Южнокитайское море, Тайвань, и будет распространять метастазы по всему миру.

Когда я вам говорю, что Путин является лжецом и человеком, ответственным за приказы систематических пыток, похищения и изнасилования невинных гражданских, – поверьте мне. Этому есть большое количество доказательств,

– констатировал американский сенатор.

Заметим, что во время своей речи в Сенате Том Тиллис показал доказательства военных преступлений оккупантов на Киевщине. В частности, кадры ужасных зверств российских военных в Буче.