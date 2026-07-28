Об этом сообщает Bloomberg .

Введут ли США "адские санкции"?

Процедурное голосование по законопроекту запланировано на вечер 28 июля.

Документ предусматривает продление санкций против Ирана и отдельно касается экспорта российской нефти и газа. Он предоставляет президенту полномочия вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа, а также против пяти стран, наиболее способствующих обходу санкций против российского энергетического сектора.

Как отмечают в Bloomberg, хотя законопроект давно поддерживали Линдси Грэм и другие сторонники Украины, его принятие может поставить под угрозу и без того нестабильные торговые отношения США с Китаем и Индией, являющиеся крупнейшими покупателями российских энергоносителей.

Некоторые законодатели от Демократической партии также выступают против документа и предупреждают, что Трамп может использовать его как юридическое обоснование для введения масштабных новых пошлин.