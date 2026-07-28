Про це повідомляє Bloomberg.

Чи запровадять США "пекельні санкції"?

Процедурне голосування щодо законопроєкту заплановане на вечір 28 липня.

Документ передбачає продовження санкцій проти Ірану та окремо стосується експорту російської нафти й газу. Він надає президентові повноваження запроваджувати мита щодо п'яти найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, а також проти п'яти країн, які найбільше сприяють обходу санкцій проти російського енергетичного сектору.

Як зазначають у Bloomberg, хоча законопроєкт давно підтримували Ліндсі Грем та інші прихильники України, його ухвалення може поставити під загрозу й без того нестабільні торговельні відносини США з Китаєм та Індією, які є найбільшими покупцями російських енергоносіїв.

Деякі законодавці від Демократичної партії також виступають проти документа та попереджають, що Трамп може використати його як юридичне обґрунтування для запровадження масштабних нових мит.