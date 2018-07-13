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Сенцова могут освободить ко встрече Путина с Трампом, – журналист

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Сенцова могут освободить в ближайшие дни
Сенцова могут освободить в ближайшие дни / Фото из открытых источников

Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова могут освободить в ближайшие дни и приурочить к встрече президента США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки.

Об этом в Facebook со ссылкой на собственные "надежные источники" сообщил известный российский журналист, фотограф и писатель Сергей Лойко.

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Олега Сенцова скорее всего освободят в ближайшие дни, перед встречей с Трампом. В крайнем случае во время встречи,
– написал Лойко.

Он напомнил, что 13 июля Олег Сенцов празднует свой 42-й день рождения.

Утром 13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.

Напомним, в начале июля впервые за 4 года пребывания в российском плену Олегу Сенцову разрешили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ только к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заточения и голодания он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Украинцы в плену РФ заложники Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года журналисты
Источник: 24 Канал
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