19:23
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 17°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін Валаамський. В Росії гроші не пахнуть
Вєсті Кремля
21:13, 12 липня
Вєсті.UA. Пияка Шуфрич. Ляшко тепер обслуговує себе сам
Вєсті.UA
20:42, 12 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Сенцова можуть звільнити до зустрічі Путіна з Трампом, – журналіст

288 Читать новость на русском
Сенцова можуть звільнити найближчими днями
Сенцова можуть звільнити найближчими днями / Фото із відкритих джерел

Незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова можуть звільнити найближчими днями і приурочити до зустрічі президента США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна 16 липня у Гельсінкі.

Про це у Facebook з посиланням на власні "надійні джерела" повідомив відомий російський журналіст, фотограф та письменник Сергій Лойко.

Читайте також: У Росії прокоментували інформацію про "смерть" Олега Сенцова

Олега Сенцова швидше за все звільнять в найближчі дні, перед зустріччю з Трампом. В крайньому разі під час зустрічі,
– написав Лойко.

Він нагадав, що 13 липня Олег Сенцов святкує свій 42-й день народження.

Вранці 13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.

Нагадаємо, на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року журналісти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Крутіше ніж у Путіна в Росії: як Порошенко і Ко почали боротися з неприхильними журналістами
сьогодні, 19:00 Крутіше ніж у Путіна в Росії: як Порошенко і Ко почали боротися з неприхильними журналістами
Віталій Шабунін 132
Чи визнає Трамп окупацію Криму: думки західних експертів
сьогодні, 18:01 Чи визнає Трамп окупацію Криму: думки західних експертів
552
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
1709
Не так все просто із "євробляхами" та податками
сьогодні, 17:00 Не так все просто із "євробляхами" та податками
Блог Соцмережі 1327
Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
сьогодні, 16:00 Падение и повышение курса гривни: как власть грабит людей
Сергій Фурса 690
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
"Батьківщина", "Самопоміч" та інші: низка партій вимагають повернення Саакашвілі в Україну
 16 лютого , 10:18
Тимчук запідозрив Савченко в передачі державної та військової таємниць
 15 березня , 15:08
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук