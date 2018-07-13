Сенцова можуть звільнити до зустрічі Путіна з Трампом, – журналіст

Незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова можуть звільнити найближчими днями і приурочити до зустрічі президента США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна 16 липня у Гельсінкі.

Про це у Facebook з посиланням на власні "надійні джерела" повідомив відомий російський журналіст, фотограф та письменник Сергій Лойко.

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Олега Сенцова швидше за все звільнять в найближчі дні, перед зустріччю з Трампом. В крайньому разі під час зустрічі,

– написав Лойко.

Він нагадав, що 13 липня Олег Сенцов святкує свій 42-й день народження.

Вранці 13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.

Нагадаємо, на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.