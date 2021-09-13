Сенсаций не будет, – военный волонтер о ситуации с "вагнеровцами"

Временная следственная комиссия парламента будет обсуждать дело в отношении "вагнеровцев" и Иловайска. Однако, чтобы принять решение, нужен прежде всего военный суд.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал ветеран и волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, не следует ждать чего-то нового в деле "вагнеровцев".

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"Я думаю, что сенсационных новостей из этих историй не будет. Чтобы более-менее эффективно принять решение, нам нужен настоящий военный суд, потому что гражданский не может сказать, виноват ли тот генерал или нет", – отметил ветеран.

Почему нужен военный суд

Рымарук пояснил, что гражданские суды не владеют в совершенстве уставами Вооруженных сил, решениями и приказами. У их представителей нет тактического и военного образования.

"Поэтому здесь просто будем ожидать новостей и результатов. Все пока обсуждается за кулисами и в кабинетах", – отметил военный волонтер.

Под Минском 29 июля 2020 года задержали 33 российских боевиков военного формирования "Вагнера". СМИ сообщают, что это якобы была операция украинских спецслужб, но сорвалась из-за сливов Офиса Президента. Украинские власти это отрицали.

Андрей Рымарук об агрессии России, учениях "Запад-2021" и вагнеровцах: смотрите видео

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