Глава государства заявил, что сентябрь станет очень важным месяцем. Об этом он рассказал во время вечернего обращения.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины подчеркнул, что разговаривал с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Глава государства отметил, что темой диалога сторон была возможность побуждать Россию завершить войну.

Надо, чтобы настроение было соответствующее в Москве, у Путина – настроение завершать, а не воевать. Сейчас пока, к сожалению, все свидетельства разведок – и наших, и партнеров – все сигналы из России таковы, что лично российский лидер хочет войны еще,

– заявил Зеленский.

Он сказал, что абсолютное большинство российского общества согласились бы на прекращение огня по линии столкновения.

Президент Украины отметил, что сентябрь может многое изменить. Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны сделать все возможное для мира, защиты людей и их жизней.

Что известно о намерениях России?

В понедельник, 31 августа, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр Индии Моди заявил, что война отвергает человечество назад и отметил необходимость переходить к окончанию военных действий. В ответ Путин заявил, что Россия двигается к завершению "украинского конфликта". По его словам, страна-агрессор для этого "прилагает усилия".

Напомним, что на днях замглавы Офиса Президента Сергей Кислица заявил, что Россия не заинтересована в переговорах. По словам дипломата, Кремль не будет рассматривать вариант с окончанием войны до середины марта 2027 года. К тому времени страна-агрессор будет пытаться заставить Украину капитулировать. Для этого Кремль планирует избивать по энергетической инфраструктуре.