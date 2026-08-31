Глава держави заявив, що вересень буде дуже важливим місяцем. Про це він розповів під час вечірнього звернення.

Що сказав Зеленський?

Президент України підкреслив, що розмовляв з представниками Дональда Трампа Ствіом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Глава держави зазначив, що темою діалогу сторін була можливість спонукати Росію завершити війну.

Треба, щоб настрій був відповідний у Москві, у Путіна, – настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок – і наших, і партнерів, – усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще,

– заявив Зеленський.

Він сказав, що абсолютна більшість російського суспільства погодилась би на припинення вогню по лінії зіткнення.

Президент України зазначив, що вересень може багато чого змінити. Зеленський підкреслив, що Україна та її партнери мають зробити все можливе для миру, захисту людей та їхніх життів.

Що відомо про наміри Росії?

У понеділок, 31 серпня, під час саміту Шанхайської організації співробітництва прем'єр-міністр Індії Моді заявив, що війна відкидає людство назад і наголосив на необхідності переходити до закінчення воєнних дій. У відповідь Путін заявив, що Росія рухається до завершення "українського конфлікту". За його словами, країна-агресорка для цього "робить зусилля".

Нагадаємо, що днями заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця заявив, що Росія не зацікавлена у перемовинах. За словами дипломата, Кремль не буде розглядати варіант із закінченням війни до середини березня 2027 року.

До того часу країна-агресорка буде намагатись змусити Україну капітулювати. Для цього Кремль планує бити по енергетичній інфраструктурі.