Сербия выдвинула условие Зеленскому, при котором осудит признание квазиреспублик на Донбассе
Источник:Euractiv
Сербия назвала условие, при котором готова осудить "признание" псевдореспублик Россией на украинском Донбассе. В частности, если президент Украины Владимир Зеленский осудит по телевидению натовскую бомбардировку Сербии в 1999 году.
Соответствующее заявление озвучил президент Сербии Александр Вучич. Это произошло в ответ на комментарий посла Украины Александра Александровича.
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Сербия назвала условие, при котором осудит "признание" псевдореспублик на Донбассе
Александр Вучич сказал, что Сербия – маленькая страна, которая не хочет отказываться от возможности продолжения дружбы с некоторыми странами. Добавил, что они никак "не решают судьбу Украины".
Однако, если это так, я предлагаю господину Александровичу позвонить президенту своей страны господину Зеленскому и попросить его уже сегодня вечером на телевидении осудить ужасную и трагическую агрессию против Сербии со стороны США, Великобритании, Германии и других стран. Как только он это сделает, я с радостью приму его приглашение и отвечу на его просьбу,
– заявил президент Сербии.
Вучич добавил, что Сербия всегда поддерживала целостность Украины, и по поводу этого не было никаких изменений. Однако объяснил, что, мол, страна нейтральна в военном отношении, но ее политика – нет.
Президент Сербии также добавил, что на его страну уже оказывалось давление, чтобы ввести санкции против России. Более того, президент ожидает большего давления.Обратите внимание! В 1999 году силы НАТО действительно бомбили Югославию. Это был завершающий этап Косовской войны. Известно, что операцию силы Альянса провели для того, чтобы прекратить кровопролитие между сербами и местными албанцами в Косово. После воздушных атак НАТО президент Сербии Слободан Милошевич разрешил ввести международные войска в Косово. Туда вернулись миротворцы и албанские беженцы.
Что этому предшествовало
- 21 февраля Владимир Путин заявил, что его страна "признает" псевдореспублики на Донбассе. До этого пророссийские боевики просили об этом Путина.
- Впоследствии глава Кремля заявил об официальном введении туда войск. Следует упомянуть, что неофициально они там находились еще с 2014 года.
- Большинство цивилизованных стран осудили "признание" Путином квазиреспублик. В частности, речь идет о США, Канаде, Польше, Великобритании, НАТО, ОБСЕ, Германии, Турции и т.д.
- В то время как Чечня, хуситы в Йемене, Венесуэла, Куба, Никарагуа также "признали" квазиреспублики.
- Посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что Украина и украинский народ ожидали, что Сербия осудит действия Кремля.
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