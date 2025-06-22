Кадровая политика Белого Дома в руках россиянина: политический деятель из США объяснил, кто это

Один из важных работников Белого дома, отвечающий за проверку сотрудников, Серджио Гор скрывает сведения о своем прошлом, которые он должен предоставить, чтобы иметь право доступа к секретной информации. Однако есть предположение, что он – россиянин.

Гор, настоящая фамилия которого, вероятно, Гороховский или Горячев, ранее фигурировал в скандале с Илоном Маском, ведь помешал тому, чтобы Джаред Айзекман, близкий к миллиардеру, возглавил NASA. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, кто такой Серджио Гор и какое влияние он имеет в окружении Дональда Трампа.

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Это скандал между агентами Кремля

Рашкин отметил, что в результате конфликта между Трампом и Маском, выяснилось, кто является российским шпионом. Если бы Гор не вытолкнул человека Маска с позиции в NASA, то эта бы информация осталась неизвестной. Это скандал, по его мнению, между агентами Кремля – один напал на другого.

Обратите внимание! Отношения между Маском и Гором напряглись еще в марте, когда на заседании Кабинета министров миллиардер поссорился с госсекретарем Марко Рубио. Гора якобы возмутило то, что Маск вмешивался в кадровые вопросы в Белом доме.

"Сегодня люди шокированы тем, что кадрами в Белом доме руководит россиянин. Однако это очень хорошо, что шокированы, потому что невозможно нормализовать это зло. Не зря Николай Патрушев (помощник Путина – 24 Канал) сказал, что Трамп взял на себя определенные обязательства, которые он должен выполнить", – отметил политический деятель.

Это, по словам Рашкина, касается не только таких назначенцев как Тулси Габбард, которая возглавляет Национальную разведку США, но и Серджио Гора. Однако пока не возникла история с Маском, который обвинил Гора в федеральных нарушениях, об этом не было известно.

Постепенно большинство людей, которые не могут определиться, Трамп – сумасшедший или агент Кремля, будет склоняться к тому, что он работает с Россией. Им для этого будет достаточно посмотреть, какие люди работают на Трампа и кого они набирают на другие должности в Белом доме,

– подчеркнул он.

Единственное, что, по его мнению, дает повод для оптимизма, в вопросах относительно ирано-израильской войны Тулси Габбард и Пита Гегсета (министр обороны США – 24 Канал) не включили в круг тех, кто принимает решения.

Серджио Гор не появился из ниоткуда – он имеет хорошую республиканскую репутацию. Он работал на разных, очень одиозных республиканских политиков долгие годы. Например, на Рэнд Пола, которого обвиняют в связях с Россией, на Мишель Бахман, которая известна в Миннесоте как сумасшедшая эксконгресвумен,

– объяснил Юрий Рашкин.

После того как первый президентский срок Трампа завершился, Гор открыл вместе с Дональдом Трампом-младшим издательство. Он свой человек в окружении Трампа, его не взяли с улицы. Этот шпион, как заметил политический деятель, работает там давно.

Напомним, что Серджио Гор в школе носил фамилию Гороховский. По информации Белого дома, он учился на Мальте. По данным западных СМИ, он использовал уникальный и длинный пароль 961649507273 для своей электронной почты sergio.gor@gmail.com. Этот же пароль, по данным журналистов, применяли для семи почтовых ящиков в доменной зоне России.

Один из них – goryachev-sergey@yandex.ru – зарегистрировал Сергей Горячев, родившийся в российском городе Тольятти. Горячев – российский гражданин, имеющий прописку в Москве и занимающийся предпринимательством. Он опроверг возможные связи с чиновником Белого дома.