"Серьезная угроза безопасности": Швеция на 6 месяцев вводит усиленный контроль границы
Источник:ABC News
Швеция ввела усиленный контроль границы из-за "серьезной угрозы безопасности". Власти будут контролировать въезд в страну.
Нововведения будут действовать полгода – то есть до осени 2022 года. Соответствующее решение приняло правительство Швеции.
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Швеция ужесточает контроль на границах
Швеция заявила, что ужесточает пограничный контроль на дорогах, паромных терминалах, в аэропортах и других пунктах въезда в связи с "серьезной угрозой безопасности",
– сообщили власти страны.
Новые правила будут действовать с 11 мая по 11 ноября. В то же время, что именно "серьезная угроза безопасности" людям не объяснили. Только сказали, что ситуация с безопасностью в регионе Европы "чрезвычайно серьезна, а общий уровень террористической угрозы в Швеции остается повышенным".
Глава Минюста Швеции Морган Йоханссон пояснил:
- установление пограничного контроля создает условия для выявления и контроля желающих въехать в страну;
- это может помочь выявить потенциальных преступников и предотвратить возможные террористические атаки.
Россия пытается расшатать два направления
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказывал, что Россия хотела бы развязать конфликт и на других территориях, кроме Украины.
В частности, государство-агрессор постоянно пытается расшатывать ситуацию на еще 2 направлениях.
- в Польше и странах Балтии. К ним добавились еще и Швеция и Финляндия;
- второе направление – Балканы, где Москва пытается использовать свое влияние для постоянной дестабилизации ситуации.
Эксперт сказал – если бы России удалось добиться успеха в войне против Украины, то она могла бы соблазниться на агрессию в отношении одной из стран НАТО. Но вопрос в том, хватило бы у Москвы на это ресурсов.
Последние новости Швеции и ее вступление в НАТО
- В НАТО заявили, что ожидают, что Финляндия и Швеция скоро станут членами Альянса, если подадут заявку.
- Эти страны уже запланировали подать заявки на членство в НАТО в один день.
- Несмотря на это, в конце апреля США и Великобритания предоставили Швеции гарантии безопасности для принятия ее в НАТО. В них говорится об усилении военного присутствия, углубленных военных учениях и "мощной политической" поддержке со стороны стран Альянса.
- В середине апреля Россия начала угрожать Швеции и Финляндии из-за курса в НАТО. Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы. Тогда же Кремль заявил о "новом рубеже противостояния".
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