Серьезные заявления, – в Кремле отреагировали на резонансные высказывания Трампа

В Кремле отреагировали на последние заявления президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Там заявили, что они являются "достаточно серьезными" и требуют времени для анализа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова в комментарии росСМИ.

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Как в Кремле отреагировали на ультиматум Трампа?

По словам Пескова, последние заявления Трампа являются "достаточно серьезными" и Кремлю нужно время для их анализа.

Если Путин сочтет необходимым, то он прокомментирует заявления президента США,

– отметил Песков.

Кроме того, он напомнил, что Москва якобы готова к третьему раунду переговоров с Киевом. Однако Кремль до сих пор не получил от украинской стороны предложений по следующей встрече.

Напомним, Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что россию ждут огромные пошлины, если Путин не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. По его словам, вторичные тарифы будут по меньшей мере 100%.