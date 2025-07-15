Серьезные заявления, – в Кремле отреагировали на резонансные высказывания Трампа
- Кремль отреагировал на последние заявления Трампа о войне в Украине, назвав их "достаточно серьезными" и требующими времени для анализа,.
- Дмитрий Песков отметил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, но не получила предложений от украинской стороны.
В Кремле отреагировали на последние заявления президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Там заявили, что они являются "достаточно серьезными" и требуют времени для анализа.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова в комментарии росСМИ.
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Как в Кремле отреагировали на ультиматум Трампа?
По словам Пескова, последние заявления Трампа являются "достаточно серьезными" и Кремлю нужно время для их анализа.
Если Путин сочтет необходимым, то он прокомментирует заявления президента США,
– отметил Песков.
Кроме того, он напомнил, что Москва якобы готова к третьему раунду переговоров с Киевом. Однако Кремль до сих пор не получил от украинской стороны предложений по следующей встрече.
Напомним, Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что россию ждут огромные пошлины, если Путин не заключит мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. По его словам, вторичные тарифы будут по меньшей мере 100%.