Врачи боролись до последнего: погиб спасатель, травмированный во время обстрела Белополья

В Сумской области после атаки на Белополье погиб молодой спасатель Сергей Антоненко. Это тяжелая потеря для многотысячной семьи ГСЧС.

Сергею Антоненко было всего 22 года. Он был старшим лейтенантом службы гражданской защиты.

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Что известно о погибшем спасателе

Сергей с первых дней войны достойно нес службу в Белополье на приграничные Сумщины. На его счету не один удачно ликвидированный пожар и своевременно оказанная помощь мирным украинцам, страдающим от вражеских ударов.

17 июля в Белополье российский снаряд попал на территорию пожарно-спасательного подразделения. Шестерых спасателей было травмировано. Сергей получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

За жизнь мужчины врачи боролись до последнего. Однако вечером 23 июля его сердце перестало биться.

Родители остались без сына, а большой коллектив спасателей Сумщины потерял надежного коллегу и незаменимого профессионала своего дела. Разделяем боль утраты с родными и близкими нашего коллеги... Помним и отомстим,

– отметили в ГСЧС.



Сергею Антоненко было всего 22 года / фото ГСЧС Украины



Сергей был старшим лейтенантом службы гражданской защиты / фото ГСЧС Украины

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