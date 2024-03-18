Задекларировал 6,4 миллиона гривен: экс-начальника ТЦК Самбора подозревают в незаконном обогащении

Экс-начальник Самборского районного ТЦК и СП Сергей Бабич и его семья привлекли внимание общественности через значительное обогащение и приобретение имущества в прошлые годы. За последние годы Бабич и его родственники осуществили значительные инвестиции в недвижимость, автомобили и земельные участки.

По данным декларации за 2023 год, Сергей Бабич заработал 1,8 миллиона гривен в Самборском ТЦК и СП, а также 4,6 миллиона гривен других доходов. Жена Сергея, Ирина, работая в Самборской больнице, за тот же период заработала менее 100 тысяч гривен, но приобрела пять квартир во Львове и одну в Киеве, а также две кладовки и паркоместо.

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Что известно об экс-начальнике Самборского районного ТЦК

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало расследование в отношении экс-начальника Самборского районного ТЦК Сергея Бабича и его семьи. Все из-за приобретения имущества, что указывает на возможность незаконного обогащения.

Согласно имеющейся информации из декларации, за последние годы семья Бабичей значительно расширила свое имущественное состояние, в частности, приобретя ряд квартир во Львове и Киеве, земельные участки, а также дорогие автомобили. Именно к приобретению квартир возникает больше всего вопросов.

Бабич и его жена Ирина, которая работает в медицинском учреждении, приобрели несколько квартир в разный период, и некоторые из них по цене, значительно ниже рыночной. Например, одна из квартир была приобретена за миллион гривен, что выглядит чрезвычайно низко для рыночной стоимости жилья в соответствующем регионе.

Подозрения касаются также других активов, среди которых автомобили и недвижимость, что также кажутся несоизмеримыми с официальными доходами Бабича и его жены.

Какой доход у семьи Бабичей

Часть имущества, которое принадлежит экс-начальнику РТЦК и его жене, приобрел Иван Симеон. Он является совладельцем и руководителем львовской фирмы "Евробудкомплекс", которая занимается торговлей древесиной и стройматериалами, а также директором фирмы "Зенит Украина", что производит металлические изделия на Самборщине. Еще два объекта недвижимости для Ирины Бабич приобрел Михаил Качор, который занимается производством кормов для животных на Самборщине.

В 2023 году Сергей Бабич, работая в Самборском РТЦК и СП, заработал 1,8 миллиона гривен. Это значительно больше, чем 636 тысяч гривен, которые он заработал в 2022 году. Он также получил 124 тысячи гривен пенсии и 4,4 миллиона гривен от продажи имущества. Его жена, Ирина Бабич, заработала 91 тысячу гривен, работая в больнице, и получила 1,8 миллиона гривен от продажи имущества.

НАПК продолжает расследование направлено на установление возможных фактов коррупции и незаконного обогащения. Известно, что Сергея Бабича уже уволили с должности.

Также известно, что по данным судебного реестра, Сергей и Ирина Бабич развелись в 2023 году. Они подали иск о разделе имущества, но суд не удовлетворил его.

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