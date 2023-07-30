Сергей с позывным "Башня" полномасштабную войну встретил в Мариуполе, как и большинство защитников-азовцев. Там получил ранение и с ним выходил в плен. В ночь на 29 июля 2022 года находился в том бараке в колонии оккупированной Еленовки, где россияне устроили жестокий теракт. К сожалению, погиб на месте.

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О том, каким был Сергей, как присоединился к "Азову", какими для него были первые месяцы полномасштабного вторжения, что он говорил о плене и как погиб – 24 Каналу рассказала его невеста Ольга Андрианова.

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Сергей присоединился к полку "Азов" в 2017 году. Из-за того, что он высокого роста, бойца поставили минометчиком. А уже последний год перед вторжением "Башня" был инструктором в военной школе имени Евгения Коновальца в полку. Как говорит Оля, "Азов" был для него второй семьей.

В первые дни после нападения, когда он был в Мариуполе, говорил мне: "Сейчас мы россиян прогоним и все будет хорошо". Знаешь, он ждал полномасштабку, говорил, что продолжается непонятное напряжение, поэтому пусть уже случится, что должно. Сергей, наверное, не думал, что будет все так и говорил, что они их (россиян – 24 Канал) оттеснят, как когда-то в 2014-м. Но потом признался, что не ожидал, что Мариуполь и все военные так быстро окажутся в окружении,

– рассказывает Оля.

Невеста азовца Сергея "Башни" Петренко / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Собратья "Башни" вспоминают, что весь март он достойно держался в Мариуполе и принимал участие во всех боях. А 23 или 24 марта получил ранения. Сначала даже не рассказывал невесте об этом, но потом должен был признаться.

"Я понимала, что что-то не так, потому что он весь март вообще не был на связи, а тут начал часто появляться в мессенджерах. Я же спрашивала – что произошло? А он такой – да нет-нет, ничего. Уже потом таки признался, что имеет ранение стопы. На "Азовстали" в полевом госпитале ему складывали ногу в тех условиях, в которых это можно было сделать. Единственное, что он мне говорил: "Я получил это ранение и не могу быть с ребятами. Я должна быть там, воевать, а я лежу и это неправильно", – добавляет невеста бойца.

"Башня" получил ранение во время обороны Мариуполя / Фото предоставлено 24 Каналу

Сергея должны были эвакуировать из окруженного Мариуполя на вертолете во время одной из спецопераций ГУР. Однако что-то пошло не так, и его тогда так и не забрали. Как выяснилось потом, этот вертолет сбили россияне и все находившиеся на борту бойцы погибли. Для Сергея эта новость была очень тяжелой.

"Мы все понимали, что такое "Азов" для россиян": выход в плен

Связь с бойцами на "Азовстали" сначала была более или менее нормальная, но потом старлинки активно уничтожали и, как рассказывает Оля, они с любимым могли контактировать раз в несколько дней.

"Было так, что мы переписывались, когда я была в Киеве, в следующий раз – уже когда приехала в Рим, потом – в Париж. Сергей спрашивал, что я там делаю вообще, а я рассказывала, что мы с девушками решили пробовать просить об экстракции военных из Мариуполя", – вспоминает она.

Важно. В начале мая 2022 года, когда украинские военные уже были в полном окружении в Мариуполе, жены защитников "Азовстали" – Екатерина Прокопенко, Юлия Федосюк, невесты – Анна Науменко и Ольга Андрианова – ездили в Европу и на встречу к Папе Римскому, чтобы просить оказать содействие эвакуации бойцов. Она тогда так и не состоялась, однако решительность женщин способствовала мировой огласке о ситуации в Мариуполе.

Последний раз перед выходом бойцов из "Азовстали" в плен Оля общалась с мужем 7 мая. После этого у него уже не было связи, потому что на заводе остался один старлинк – у командной позиции. В бункер, где был "Башня", уже не тянуло.

"Были такие моменты, что ребята, которые ходили поймать связь, просто умирали по дороге из-за прилетов. Идешь связаться и все. Поэтому мы с ним договорились, что такого делать не надо. Да и на ногу он не наступал, был на костылях", – рассказывает Оля.

В то время уже были слухи о вероятном пленении защитников и, как отмечает женщина, это было единственным вариантом сохранить им, а особенно всем раненым, жизнь. Иначе все бы просто погибли на "Азовстали".

Сам Сергей сначала невесте сказал, что в плен не пойдет и лучше до последнего будет драться в Мариуполе. Однако Оле удалось убедить его. Как рассказывает женщина, она тогда написала, что он должен уйти в плен, потом их вернут, они подлечат ему ногу, все будет нормально и они смогут воплотить свои планы на будущее – поедут жить в горы, купят домик и будут далеко от цивилизации. А еще – заведут козочку, поросенка, много разных собачек и сов, которых Сергей очень хотел.

Он тогда молчал, а через некоторое время написал, что ради нашей любви и нашего будущего уйдет в плен. Я подумала, что это хорошо, но внутри все равно переживала, потому что не понимала, что их там ждет. Мы все понимали, что такое "Азов" для россиян. Знали, как быть сознательным украинцем в лапах врага. И я где-то верила, что освобождение из плена будет быстро, а потом поняла, что нет, не будет. Там будут пытки,

– добавляет она.

По договоренностям защитникам "Азовстали" обещали, что после их выхода в плен сперва будут обменивать тела всех погибших, затем тяжелых раненых, далее – более легких, женщин, солдат и других. В конце – офицеров и командование.

Но так не произошло, к сожалению. Тела долго не возвращали, а обмены с Россией по-прежнему идут очень медленно. Особенно редко меняют бойцов "Азова".

Акция в поддержку пленных / Фото из инстраграма Ольги

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"Их просто сожгли заживо": теракт и гибель "Башни"

Уже в плену в колонии Еленовки Сергей звонил по телефону невесте в июне. Украинским бойцам удалось пронести с собой телефон и иногда выходили на связь с родными. Как вспоминает Оля, это был короткий разговор, но Башня сказал ей, что у него все нормально.

"В последний раз в жизни мы говорили 18 июля, это был мой день рождения. Он прислал три сообщения, поздравил, написал, что любит меня, и что мы скоро увидимся, обнимемся. Нам было много о чем поговорить", – добавляет она.

Через 11 дней после последнего разговора Оли с Сергеем, в ночь с 28 на 29 июля, произошел теракт. Россияне взорвали барак, в котором находились около 200 бойцов полка "Азов". 50 из них погибли на месте, сгорели заживо.

В этот день, 29 июля, Оля была в Ровно на родах у супруги другого военнопленного.

Утром во всех азовских чатах начали писать, что что-то произошло в селе Еленовка. Было непонятно, это правда или нет. Мы подумали, что это, вероятно, ИПСО, потому что об этом говорят россияне и им хочется посмотреть на нашу реакцию. А около 10 или 11 утра некоторые ребята начали выходить на связь с Еленовки. Они говорили, что действительно что-то случилось – это была суперстрашная ночь, слышались взрывы и крики. Мы ведь даже не можем представить, как это гореть заживо,

– вспоминает то страшное утро Оля.

Тогда о теракте военные, вышедшие на связь с родными, говорили немного. Только уточнили, что в бараке, где все произошло, были только азовцы.

"Когда они все легли спать, не было никаких признаков того, что может что-то произойти. А потом проснулись от сильного взрыва, все горело, полыхало", – говорит невеста "Башни".

Впоследствии некоторые наши защитники, вернувшиеся из плена в Украину, рассказывали, как другие попали в этот барак. Сначала бойцам говорили, что их расселяют, чтобы разгрузить другие бараки. Так отобрали 200 человек. Какого-либо принципа отбора не было, их просто наугад собрали.

Когда ночью случился теракт, родные об этом не знали. Весь день появлялась разная информация, и то преимущественно от российской стороны. Так что какой-то конкретики не было. Лишь утром 30 июля в российских телеграм-каналах начали появляться списки погибших бойцов.

Утром мне сбросили список и я прочла, что Сергей в списке погибших. Я упала на пол и очень сильно плакала, кричала. Потом подумала, что еще не все понятно, это просто список в каком-то российском телеграме. Пожалуй, если бы это было правдой, нам бы сказали. Хотя с тех пор я уже не могла отвергнуть мысль о Сергее,

– говорит Оля.

Тогда женщина пыталась связаться через родных хоть с кем-то из других бойцов. Просила у подруги Ани (Анна Науменко – невеста бывшего пленника), чтобы она у Димы (Дмитрия Данилова – экс-плененного азовца) спросила, видел ли он "Башню". Он промолчал и ничего не ответил.

"Я думаю, что он тогда уже знал, потому что им в колонии крутили по радио списки убитых. А кто-то ходил туда в качестве свидетеля смотреть. Например, парень, которого недавно освободили из плена, рассказывал, что видел уже Сергея, когда он погиб" – рассказывает женщина.

Сначала она не хотела верить в произошедшее. Думала, может, кто-то из собратьев мужчины не так что-то понял. Верила, что Сергей жив и его могли просто увезти в больницу в оккупированный Донецк.

"Уже потом, когда совпала ДНК, я общалась с собратом Сергея, и он мне сказал, что увидел его первым после взрыва, подбежал к нему, трижды проверял пульс, но его не было. Он еще пытался его как-то откачать, но уже было понятно , что все", – вспоминает разговор с другим экс-плененным Оля.

Пострадавшим в теракте бойцам оккупанты на месте не оказывали помощи. Напротив, услышав взрыв и крики к ним из остальных бараков, выбежали другие пленные украинские военные, медики и пытались спасать, чем могли, не имея нужных средств. Возможно, если бы раненым сразу оказали нормальную помощь, несколько из них остались бы живы, а не истекли кровью. Однако этого мы больше никогда не узнаем.

Когда их перевозили в больницу в Донецк, некоторые из ребят были в списке раненых, родные их ждали, искали на видео. А потом оказалось, что совпадает ДНК родных с их телом. Они просто не доехали до этой больницы, просто стекли кровью", – говорит женщина.

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"Сначала еще верила, что он жив, но чуда не произошло": ДНК-экспертиза

Окончательно приняла, что мужчина погиб Оля уже после ДНК-экспертизы. Тела погибших в Еленовке вернули в Украину в прошлом году. Было непонятно, кто там и что там, все они были в ужасном состоянии, все сгорели.

"Эти тела были не такие, как после "Азовстали". Бывает, что хотя бы вещи какие-то оставались, одежда. Здесь, конечно, уже не такая была ситуация. Поэтому мы и ждали ДНК. Я принципиально не смотрела фотографии с теракта и очень верила в то, что Сергей жив. Прошло время, и мне впервые пришло уведомление о подтверждении ДНК. И это тот момент, когда у тебя внутри просто все стынет", – говорит Оля.

До этого у женщины еще оставались надежды, что ее любимый жив. Как рассказывает Оля, она даже спорила с другом, который все эти месяцы пытался донести ей, что Сергей погиб. Как сейчас замечает женщина, она до последнего верила, что это неправда, и, возможно, ей нужно было время, чтобы все принять.

"Наш друг тогда уже пообщался с вернувшимися собратьями, и они ему сказали, что точно видели Сергея мертвым. Он мне уже этого не рассказывал. И я действительно благодарна, что друг дал мне время этот момент прожить, не навязывал ничего. То есть я сама все приняла, когда пришла первая ДНК-экспертиза", – вспоминает женщина.

Невеста Героя до последнего не верила, что он погиб / Фото предоставлено 24 Каналу

Зимой уже в 2023 году была сравнительная ДНК-экспертиза – окончательная. Это и стало моментом для Оли, когда она приняла все.

"Когда пришла эта ДНК повторная, внутри снова все замерло, примерно так, как тогда 30 июля, когда я увидела список. Ты вроде и принимаешь это, и вроде нет. Потому что до этого ты еще имел какую-то надежду, веру, но понимаешь, что ДНК, фото, рассказы собратьев, – не может быть все против тебя. Понимаешь, что худшее, чего ты не хотел, произошло", – говорит она.

После этого женщина видела уже и фото тела любимого и была в морге, даже держала его за руку.

30 июля остановилось мое сердце. То есть физически оно есть, я существую, но на самом деле моя жизнь закончилась. И таких историй – сотни тысяч. Мне хотелось бы просто, чтобы люди не забывали вообще, какой ценой это все дается,

– подчеркнула Оля.

Сергея не похоронили до сих пор, потому что продолжается еще одна экспертиза ДНК. Оля говорит, что ей больно отдавать себе отчет, что до сих пор не произошло прощание с любимым. Единственное ее желание сейчас – чтобы это поскорее случилось и "Башню" похоронили с честью. Она даже рассказала, что загадала себе это на день рождения в этом году.

"Единственное, где мы еще можем быть вместе": сны и рубашка с запахом мужчины

Оля вспоминает, что после совпадения ДНК Сергей ей снился. Во сне он приехал в Киев и они должны встретиться. Но когда женщина приезжала на каждое место, где должен быть мужчина, его там не было.

"Я приехала на то место, где он должен быть, а мне говорят, что он 5 минут назад уехал. И так всюду. И так весь сон. Потом я ему пишу, если ты меня не любишь, то так и скажи. А он говорит: "Нет, я тебя очень сильно люблю, но мы еще не можем с тобой сейчас встретиться", – рассказывает она.

В общем, любимый часто снится Оле. Она говорит, что сон – это единственные моменты, где они еще могут быть вместе. Где то, чего уже никогда не произойдет в этой жизни, реально там. А еще у женщины остались вещи Сергея, напоминающие о нем.

"У меня есть одна его футболка спортивная. Она еще до сих пор пахнет им. Я ее спрятала в зип-пакет. Раз в два месяца позволяю себе вытащить ее на несколько секунд, понюхать и обратно спрятать. Потому что я боюсь того момента, когда эта футболка уже не будет ничем пахнуть", – добавляет она.

"Башня" активно занимался спортом, участвовал в соревнованиях / Фото предоставлено 24 Каналу

"Башня" активно занимался спортом / Фото предоставлено 24 Каналу

Светлый и очень умный: воспоминания, каким был Сергей

История Сергея "Башни" – это не только история о его гибели в теракте в Еленовке. Самое главное – это рассказ о нем, о том, каким он был, каким его будут помнить самые родные ему люди, и каким мы его должны помнить.

Азовец Сергей Петренко погиб во время теракта в Еленовке / Фото предоставлено 24 Каналу

Сергей – сознательно избрал профессию военного, хотя был достаточно творческим и талантливым, учил новые иностранные языки, много читал.

"Когда он разговаривал, было такое впечатление, что перед тобой какой-то преподаватель Оксфорда – у него было очень классное произношение, он постоянно читал книги на английском. А еще учил немецкий. Потом Сергей решил, что мы будем вместе учить шведский – мы на нем читали, пытались переписываться. У нас было такое правило каждый день читать страницу книги на шведском. Даже когда я приезжала к нему в Мариуполь", – вспоминает Оля.

Кстати, даже из плена Сергей несколько раз писал смски Оли на шведском и для нее это "было сигналом, что он нормально мыслит, он в своем уме и его не суперзабили там". А еще даже в плену "Башня" много читал. Обо всем этом Оля уже узнала от его вернувшихся из плена собратьев.

Несмотря на то, что Сергей не был слишком коммуникабельным с другим, он был очень добрым и светлым. А еще очень целенаправленным, дисциплинированным и все, что запланировал, обязательно выполнял.

Женщина рассказала, что еще когда Сергей был на "Азовстали" после поездки к Папе Римскому, она начала вести для него дневник. Записывала туда каждый день, что произошло, вклеивала фото, делала разные пометки. Очень хотела, чтобы он вернулся, прочитал его и, возможно, даже написал книгу.

"У него, мне кажется, был такой дар. Поэтому я уверена, что он бы смог написать очень хорошую книгу обо всех этих событиях, воспоминаниях из Мариуполя, "Азовстали". И вот я думала, что когда он прочтет этот дневник, то будет иметь наши общие воспоминания и обязательно внесет их в свою книгу", – делится размышлениями Оля.

Последние записи перед терактом в дневнике были об эмоциях из родильного, где Оля была как раз вечером 28 июля. Тогда должна была рожать жена другого пленника и Оля себе записывала об эмоциях, разных смешных историях о родовом, о рождении новой жизни. После теракта прекратила его вести, и последние записи сделала где-то в октябре.

"Я на 2 – 3 страницах записала, что не верю в то, что произошло, что верю, что он жив и просто не имеет возможности выйти на связь. Это была последняя запись", – добавляет она.

"Мы должны жениться": любовь и планы на жизнь, которые так и останутся планами

Оля с Сергеем были вместе 9 месяцев до полномасштабного вторжения. Как рассказывает женщина, однажды она его увидела и это была любовь с первого взгляда! Так как это произошло накануне ее дня рождения, то и желание загадывала быть вместе с ним.

"Прошло немного времени и мы действительно начали общаться. Однажды я у него спросила: "У нас с тобой отношения, или нет?". Он говорит: "Оля, мы с тобой должны жениться!" – делится воспоминанием она.

Знакомство пары произошло, когда Сергей служил в "Азове". Поэтому через неделю общения он уехал на полигон, где не было связи. И чтобы позвонить Оле, забирался на высокое дерево.

Оля рассказывает, что в отношениях Сергей открылся совсем с другой стороны, такой, какой его никто не знает. Даже мама удивлялась, точно ли Оля рассказывает истории о сыне. Он был очень заботливым, внимательным, добрым, светлым, часто улыбался и делал так, чтобы улыбалась и Оля.

"Мы с ним ходили гулять в лес, он мог играть мне на свирели, а я танцевала. На первое свидание я даже подарила ему калимбу – это такой старинный музыкальный инструмент, и он играл на ней. А еще он всегда держал меня за руку. Он сам часто говорил, что не ожидал, что способен быть таким", – с усмешкой вспоминает Оля.

Кстати, подруга подарила Оле на День рождения подушку с фотографией Сергея, чтобы он всегда был рядом.

"Эта подушка со мной: и в Ватикан ездила, и везде, где бы я ни была. Я ее всегда имею с собой, потому что это как частица его. Такие моменты, конечно, никогда даже на тысячную или миллионную частицу не заменят Сергея, но все одно дают мне воспоминания. И еще, с 30 июля прошлого года я так и не смогла пока жить в нашей квартире, потому что там все напоминает о нем. Даже есть отпечаток руки на стене. И все это, конечно, приятные воспоминания, но пока очень болезненные", – добавляет Оля.

Подушку с фото любимого невеста Героя повсюду возит с собой / Фото предоставлено 24 Каналу

Россия должна почувствовать наказание за преступления, а мы – хранить память о родных, Героях

Ранее Оля не часто рассказывала о Сергее вообще, однако сейчас убеждена, что люди должны знать о нем, о его службе, защите страны.

На вопрос, что хотела бы сделать теперь в память о мужчине, рассказала о нескольких вариантах. И все они соединены с детьми, с будущим.

"Наверное, если я найду в себе силы и какую-то цель жить дальше… Потому что на самом деле каждый день становится все труднее и труднее, я просыпаюсь и думаю, для чего все это делаю, ведь весь смысл жизни моей разрушен. Но я думала о том, что, возможно, хотела бы усыновить какого-то ребенка, который потерял родителей в этой войне, я бы его воспитывала на примере "Пистона" (Максим Кагал, погиб в Мариуполе – 24 Канал) и "Башни", потому что это достойные люди и на них стоит равняться", – делится Оля.

А еще – она хотела бы открыть, возможно, лингвистически-историческую школу, которая будет связана с ценностями Сергея. И для детей в ней совершить гранд или стипендию в его имя и честь.

Кстати, Сергей очень сильно увлекался американской морской пехотой. Даже имел их форму и уже будучи в окружении в Мариуполе просил Олю, чтобы, пока он вернется, она докупила ему многое. Однако морпехами из США "Башня" только восхищался, сам же всегда хотел служить в Украине. Однажды его друг, которому тоже очень нравилась американская армия, сказал Сергею, чтобы искать какие-то пути или поехать служить. "Башня" ответил, что не уедет из Украины никогда, потому что хочет служить и развиваться здесь, нести идеи и помогать стране.

Конечно, даже после такой жертвы – гибели наших родных, хотелось бы, чтобы жизнь украинцев все равно продолжалась и чтобы она была достойной, а все эти потери не были напрасны. Поэтому нужно достойно жить, совершать какие-то поступки в своих сферах. Не все могут и должны быть военными, но в гражданской жизни всегда есть что-то, в чем ты можешь сегодня стать лучше, сделать Украину и этот мир лучше. А еще – продолжать нести светлое в память о своих ближайших людях, которые положили жизнь в этой войне, хотя могли еще очень многого добиться в жизни,

– добавила Оля.

Она также подчеркнула, что сейчас важно бороться за всех военных, которые до сих пор остаются в плену, потому что плен – это не опция сохранения жизни. А еще важно делать все для того, чтобы Россия ответила за теракт. Ведь чувство безнаказанности только развязывает ей руки.

"Когда тебе дают какие-то гарантии, что-то обещают, ты без оружия находишься в плену, просто в когтях врага, и тебя коварно убивают, это совершенно непонятно. Самое ужасное для меня в этой всей ситуации то, что весь мир показал, что так делать можно, что Россию не наказали. И они могут так сделать снова и снова. Ты можешь убивать, но тебя никак не накажут, как и за все другие военные преступления. Мир сегодня позволяет России это делать. И на будущее, чтобы таких терактов не случалось, те сами россияне знали, что их жестоко накажут и признают террористами", – подытожила Оля.