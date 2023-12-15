Действительно ли Батрин бросил гранаты из-за рассмотрения бюджетного вопроса: в полиции ответили
Утром 15 декабря на Закарпатье произошла трагедия: в Керецках депутат взорвал гранаты прямо на заседании сельского совета. Это произошло в Хустском районе Закарпатской области.
Новость шокировала украинцев. Из-за подрыва гранаты на сессии сельсовета в закарпатском селе много пострадавших. Депутат Сергей Батрин, взорвавший гранаты, в тяжелом состоянии.
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Что ответили в полиции
Следователи рассмотрят все мотивы, которые мог иметь депутат, когда бросал гранаты в односельчан. Но пока, по словам временной исполняющей обязанности заместителя начальника Департамента коммуникации Нацполиции Юлии Гирдвилис в эфире телемарафона, полиция не может утверждать, что депутат бросил гранаты именно из-за рассмотрения бюджетных вопросов. Окончательную причину установит следствие при проведении всех проверок.Обратите внимание! На заседании сельсовета, где Батрин подорвал гранаты, рассматривали выделение надбавки и премии сельскому голове. Возможно, депутата возмутило именно это, ведь перед своим поступком он ссорился с председателем.
Сейчас полиция выясняет, откуда у мужчины гранаты. Правоохранители уже начали уголовное дело: полиция расследует инцидент как незаконное обращение с оружием и боеприпасами, а СБУ – как теракт.
На вечер пятницы 15 декабря известно о 26 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии, в том числе сам подрывник. Его на месте реанимировали медики.
Последние новости о подрыве гранаты на Закарпатье
- Бывший глава сельсовета рассказал, что между Батриным и действующим сельским головой постоянно происходили конфликты. Батрин часто публиковал сообщения в фейсбуке, где выражал свое недовольство состоянием дел.
- Глава села Михаил Мушка пришел в себя. Его подозревают во взяточничестве, к тому же он является представителем запрещенной в Украине ОПЗЖ.
- Также стало известно, что Сергей Батрин продумывал свои действия и готовился к подрыву. Он оставил записку, однако ее содержание не публикуют.