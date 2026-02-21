"Сознательно выбирал риск ради других": на войне погиб 34-летний полицейский Сергей Чайка

Украина продолжает терять лучших сыновей и дочерей в полномасштабной войне, которую не прекращает вести Россия. Стало известно о гибели на фронте 34-летнего полицейского и защитника Сергея Чайки, с позывным "Слидак".

Об этом сообщили в патрульной полиции Запорожской области.

К теме Известная украинская актриса сообщила о гибели брата на войне

При каких обстоятельствах погиб Сергей Чайка "Слидак"?

В полиции отметили, что Сергей посвятил службе украинскому народу почти 11 лет. В 2021 году Чайка стал в ряды патрульной полиции Запорожской области, а в 2024 году – на защиту родины в составе боевой бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.

На фронте "Слидак" служил водителем боевой бронированной машины, добросовестно и ответственно выполняя поставленные задачи.



Сергей Чайка работал в полиции, а потом пошел защищать государство на фронт / Фото патрульной полиции Запорожской области

Сергей был очень добрым, всегда приходил на помощь – без лишних слов и с открытым сердцем. Верный, ответственный, заботливый, преданно нес службу. Даже во время дежурств не оставался в стороне от чужой беды – спасал котят и собачек прямо на посту. Таким мы его и будем помнить,

– вспоминают защитника коллеги.

Сергей Чайка героически погиб 19 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в районе Константиновки в Донецкой области.

"Водитель боевой бронированной машины – одна из самых опасных профессий на войне. Это каждый раз выезд в неизвестность. Страх есть у всех, и Сергей не был исключением. Но он умел овладевать собой и ехать, потому что знал: на позициях ждут бойцы, которых нужно вывезти. Он сознательно выбирал этот риск ради других. Таким Сергея мы и запомним – смелым, человечным, ответственным, настоящим патриотом и братом", – делятся собратья "Слидака".



"Следак" героически погиб в районе Константиновки Донецкой области / Фото патрульной полиции Запорожской области

На момент гибели защитнику было всего 34 года. Его мужество, преданность службе и государству навсегда останутся в памяти коллег и собратьев.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Чайки "Следака" из-за внезапной гибели военного на фронте. Вечная память Герою.

Тяжелые потери Украины на фронте