Почему именно Бахмут: в ВСУ объяснили сакральное значение города для россиян
Уже в течение 7 месяцев Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Россияне несут колоссальные потери на этом направлении.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что в действиях россиян была определенная военная логика.
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Почему россияне так отчаянно держатся за Бахмут
Военный объяснил, что после того, как ВСУ вымотали силы врага и организованно отошли из Северодонецка и Лисичанска, оккупанты рассчитывали, что они спокойно зайдут в Бахмут. А после этого возьмут Славянск и Краматорск.
Однако случилось не так, как было задумано. По состоянию на сегодняшний день враг потерял невероятное количество ресурсов, в том числе и в личном составе.
Череватый заявил, что для россиян завоевание Бахмута стало вопросом принципа. Этот город – символ невероятного украинского мужества и одновременно неспособности российской армии показать большие стратегические достижения.
После каждого завоеванного метра земли, понеся колоссальные потери, россияне радуются так, будто взяли Сталинград,
– сказал Череватый.
Он добавил, что весь мир уже увидел, что для россиян Бахмут стал местом, где невозможно сломать украинский дух.
Сырский посетил Бахмут: главное
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский побывал в Бахмуте. Там генерал-полковник посетил воинские части сил обороны, которые защищают город и подступы к нему.
- Украинские защитники сообщают, что бои идут вокруг самого города и в его окрестностях. Россия бросает в бой значительные резервы, но их быстро теряет. В сутки под Бахмутом Россия может потерять до сотни военных. В настоящее время Силы обороны удерживают город, несмотря на многочисленные атаки российских войск.
- Отмечают, что во время визита Сырский проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага.
- Кроме того, Сырский поблагодарил всех защитников, "отметив их чрезвычайную стойкость и героизм и наградив лучших защитников ценными подарками".