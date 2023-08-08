Оставил бизнес и ушел добровольцем: на фронте погиб защитник из Киевщины
Источник:НУБИП
В боях за Украину погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дубина из Киевской области. Мужчина служил в третьей стрелковой роте.
В мирной жизни Сергей сотрудничал с ООО INTER CARS UKRAINE в качестве менеджера по продажам запчастей. Однако мужчина оставил свой бизнес прошлым летом и пошел служить.
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Что известно о погибшем военном
В апреле этого года Сергею исполнилось всего 40 лет. Он родился в селе Дмитровка. После школы получал образование в аграрном университете (НУБиП), а второй диплом – по учету и аудиту – в Мелитопольском институте государственного и муниципального управления.
После этого Сергей занимался бизнесом, сотрудничал с ООО INTER CARS UKRAINE в качестве менеджера по продажам запчастей.
Неразлучный с гитарой парень любил петь лирические песни и песни о войне, пел в кругу друзей, часто выступал на концертах в Дмитровском доме культуры. Добрый, искренний, открытый, веселый, общительный – именно таким его помнят,
– рассказали в университете, где учился Сергей.
С первых дней полномасштабного вторжения Сергей вступил в ряды Дмитровской терробороны. А 1 июля 2022 года пошел добровольцем в ряды ВСУ.
К сожалению, 31 июля этого года Сергей получил смертельные ранения вблизи населённого пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области.
В боях за Украину погиб военнослужащий Сергей Дубина / фото из соцсетей
Болезненные потери Украины
- Напомним, что во время полномасштабной войны погибла украинская парамедик Дарья Филипьева. Она вступила в ряды ВСУ еще 4 года назад.
- Во время выполнения боевых заданий у Клещиевки 27 июля погиб солдат-доброволец Владимир Кошеленко из Криворожского района Днепропетровской области. Парню через несколько месяцев должно было исполниться 20 лет.
- Также в боях на Запорожье погиб сержант ВСУ Андрей Задорожный. Он родом из Ивано-Франковской области. Известно, что ранее Андрей Задорожный мужественно вывел 44 собратья из минного поля под Бахмутом. Его наградили отличием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Золотой крест".