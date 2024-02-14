Бывший глава Луганской ОВА Гайдай получил новую должность: кем его назначили

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай получил новую должность. Кабмин назначил Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации.

Эту должность Сергей Гайдай займет уже во второй раз. Ранее на должности председателя Мукачевского РГА он пробыл более 3 лет.

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Гайдай во второй раз стал председателем Мукачевской РГА

Представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что правительство согласовало увольнение Эдгара Токаря с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. На место Токаря чиновники согласовали назначить Сергея Гайдая.

До этого назначения Сергей Гайдай с 2019 по 2023 годы занимал должность главы Луганской областной государственной администрации, которая после вторжения России и введения военного положения стала Луганской областной военной администрацией.

Кроме того, с 2015 по 2018 год Гайдай уже возглавлял Мукачевскую районную государственную администрацию. Он также был советником патронатной службы председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

Кабмин согласовал другие кадровые решения

Кроме согласования о назначении Гайдая на пост глава Мукачевской РГА, Кабмин принял ряд других кадровых решений, о которых рассказал Тарас Мельничук.

В частности, было назначено:

Латинского Михаила Эдуардовича заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции;

Кравчук Лилию Витальевну заместителем Председателя Государственной службы Украины по делам детей.

Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по делам детей на Кравчук Лилию Витальевну.

В то же время была уволена:

Кашенец Светлана Васильевна с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины;

Токарчук Татьяну Васильевну с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины.

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