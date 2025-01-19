На войне за Украину погибли двое бойцов с Волыни – Сергей Хома и Артем Петровский

На фронте погибли двое защитников с Волыни. Они защищали страну от захватчиков в Донецкой и Курской областях.

Так, недавно стало известно о гибели волынянина Сергея Хомы. Трагическую весть сообщил Нововолынский городской голова Борис Карпус, передает 24 Канал.

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Двое волынян погибли на войне

Отмечается, что Сергей Хома погиб на Курщине. Ему было 55 лет.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою! Информация о прибытии тела и чине похорон будет позже,

– говорится в сообщении чиновника.

Также на днях стало известно о еще одной потере. 15 января от ранений скончался в больнице Луцка старший солдат Артем Петровский.

32-летний воин был призван на военную службу в состав воинской части на должность солдата резерва 304 запасной роты.

Защитник получил тяжелые ранения в апреле 2024 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Керамик Донецкой области. Прощание с Героем состоялось в субботу, 18 января.

К слову, на войне за свободу Украины погибла белорусская доброволица Мария Зайцева. Девушке только исполнилось 24 года.