Так, нещодавно стало відомо про загибель волинянина Сергія Хоми. Трагічну звістку повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус, передає 24 Канал.

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Двоє волинян загинули на війні

Зазначається, що Сергій Хома загинув на Курщині. Йому було 55 роки.

Висловлюю найщиріші співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою! Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом,

– йдеться у повідомленні посадовця.

Також днями стало відомо про ще одну втрату. 15 січня від поранень помер у лікарні Луцька старший солдат Артем Петровський.

32-річний воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду солдата резерву 304 запасної роти.

Захисник отримав важкі поранення у квітні 2024 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Прощання з Героєм відбулося у суботу, 18 січня.

До слова, на війні за свободу України загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева. Дівчині тільки-но виповнилося 24 роки.