На войне погиб депутат Киевского горсовета Сергей Ильницкий
Источник:Киевский городской совет
Депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий, с позывным "Сокол" трагически погиб во время выполнения боевого задания на войне. Это произошло 22 августа 2023 года.
Несмотря на свой огромный военный опыт, он пошел в армию добровольцем после начала полномасштабного вторжения России в наше государство. У погибшего военного остались жена и двое детей.
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Сергей Ильницкий "Сокол" погиб на фронте
В Киевсовете рассказали, что "Сокол" был первым заместителем командующего Украинской добровольческой армией Дмитрием Ярошем. Кроме того, он также был командиром отряда "Юг" УГА в составе 28-й отдельной механизированной бригады. Он принимал участие в деоккупации украинских территорий в Донецкой области на Бахмутском направлении.
Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий находился на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, ушедший служить на фронт добровольцем. Герой защищал нашу свободу и независимость от врагов,
– сказали в городском совете.
Мэр Киева Виталий Кличко, а также депутатский корпус Киевского городского совета выразили искренние соболезнования семье и собратьям погибшего героя.
Сергей Ильницкий погиб на фронте / Фото Киевского городского совета
Отреагировал на гибель своего собрата и командующий УГА Дмитрий Ярош. Он также почтил память павшего воина.
"Отдал жизнь за Украину, в бою, мой Друг, Брат по Оружию. Вечная память и слава!", – написал военный.
Следует отметить, что полковник ВСУ Сергей Ильницкий в 2013 году уволился со службы в запас по состоянию здоровья. После начала войны на востоке Украины в 2014 году он добровольно вернулся в строй вместе со своим сыном.
В Киевском городском совете "Сокол" вошел во фракцию "Европейская солидарность", он был соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко.24 Канал выражает самые искренние соболезнования семье и близким погибшего воина.
Тяжелые потери Украины на войне
- Недавно на войне погиб победитель Кубка Украины по карате Сергей Березняк. В погибшего защитника остались двое детей и жена.
- Также на фронте погиб и 21-летний воин из села Львове в Херсонской области Евгений Митин. Он присоединился к Силам обороны после окончания срочной службы.
- До этого в Донецкой области погиб младший сержант ВСУ Роман Матрущенко. Он полег в бою во время штурма вражеских позиций 18 августа вблизи Клещиевки Бахмутского района.