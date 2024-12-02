Во временно оккупированном Луганске погиб очередной российский пропагандист. Предварительно, он на большой скорости врезался в электроопору.

Утром 1 декабря на автомобиле "УАЗ Патриот" в последний путь отправился так называемый военкор Сергей Ярцев, передает 24 Канал.

Смотрите также Много погибших, в частности офицеры: ВСУ ударили по оккупантам во время их построения, – СМИ

Напился и затормозил в столб

Как с грустью сообщают российские паблики, авария с пропагандистом произошла около 8:40 на улице Андрея Линева. 49-летний Ярцев направляясь в центр города, врезался в электроопору. Силовики в оккупированном городе заметили, что водитель не учел дорожную обстановку и погодные условия. Впрочем, паблики имеют свою версию событий. Предварительно, военкор был в состоянии алкогольного опьянения.

Российские каналы называют Ярцева историком и волонтером. Они плачут, что тот еще на рассвете перед аварией побывал в Кременной, куда якобы направил гуманитарную помощь. "Домой волонтер уже не доехал", – скорбят оккупанты.

К слову, недавно в Донецкой области к Кобзону отправился администратор канала "Архангел спецназа".