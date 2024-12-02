Вранці 1 грудня на автомобілі "УАЗ Патріот" в останню путь відправився так званий воєнкор Сергєй Ярцев, передає 24 Канал.

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Напився і затормозив у стовп

Як із сумом повідомляють російські пабліки, аварія із пропагандистом сталася близько 8:40 на вулиці Андрія Ліньова. 49-річний Ярцев прямуючи до центру міста, врізався в електроопору. Силовики в окупованому місті зауважили, що водій не врахував дорожню обстановку та погодні умови. Втім, пабліки мають свою версію подій. Попередньо, воєнкор був у стані алкогольного сп'яніння.

Російські канали називають Ярцєва істориком і волонтером. Вони плачуть, що той ще на світанку перед аварією побував в Кремінній, куди буцімто направив гуманітарну допомогу. "Додому волонтер уже не доїхав", – сумують окупанти.

До слова, нещодавно на Донеччині до Кобзона відправився адміністратор каналу "Архангел спецназу".