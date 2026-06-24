Служил командиром ракетного взвода: на фронте погиб Сергей Калашник

Украина потеряла еще одного защитника. При выполнении боевого задания в Донецкой области погиб Сергей Калашник.

Об этом сообщил председатель Степановской поселковой территориальной общины Владимир Лукаш.

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Что известно о погибшем военном?

Сергей Калашник – житель села Новосухановка Степановской поселковой территориальной общины. Украинский военный родился в 1984 году.

Защитник служил старшим сержантом-командиром 1 ракетного взвода зенитной батареи воинской части А7045. Он погиб вблизи Брусовки Лиманской городской территориальной общины Донецкой области в результате попадания вражеского FPV-дрона.

От себя лично, от депутатского корпуса, исполнительного комитета, от имени всех жителей Степановской общины выражаем искренние, глубокие соболезнования отцу, жене и сыну погибшего, родным, близким и всем, кто его знал, любил, уважал,

– написал Лукаш.

Также вся информация о времени прощания с военным и месте захоронения защитника будет сообщена позже.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Калашника. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

На войне против российских захватчиков погиб военнослужащий из Нововолынска Виталий Минчук. Защитнику было 52 года. По словам мэра Нововолынска Бориса Карпуса, воина признали погибшим 21 мая 2024 года в Донецкой области.

На фронте погиб Александр Чайка. В ряды ВСУ защитник вступил в 2023 году и приступил к службе в составе 31-й отдельной механизированной бригады. За добросовестное выполнение боевых задач военный был награжден знаком отличия командира.

На Донецком направлении во время выполнения боевой задачи погиб майор полиции из Житомирской области Юрий Гулько. Мужчине теперь навсегда 42 года.