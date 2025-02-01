Для Кивалова работают другие законы: как у экс-нардепа объяснили большой размер его пенсии

Недавно в СМИ появилась информация, что самым богатым пенсионером Украины является экс-нардеп из Одессы Сергей Кивалов. Отмечается, что он получает ежемесячную пенсию в размере 246 тысяч гривен.

В материале журналистов говорится, что Кивалов работает президентом Международного гуманитарного университета. Это частный вуз в Одессе, основателем которого является компания с Багамских Островов "Голден Гейт Бай Лимитед". В 2020-м Кивалов получал пенсию в размере 14 тысяч гривен. Тогда он обратился в Пенсионный фонд Украины с просьбой провести перерасчет, передает 24 Канал.

Смотрите также Досрочная пенсия: кто из украинок может выйти на заслуженный отдых в 50 лет

У Кивалова объяснили, как он стал состоятельным пенсионером

В ПФУ ему отказали. После чего Кивалов подал иск в суд, добавив документ о резком росте своей зарплаты в вузе – за несколько месяцев она выросла в пять раз. Это и стало основанием для пересмотра его выплат, в результате чего Кивалов стал самым богатым пенсионером Украины.

На странице Международного гуманитарного университета в Facebook появился ответ на расследование СМИ. Там заявили, что хотят предоставить разъяснения, чтобы опровергнуть недостоверные сведения, которые распространили в интернете.

В заведении отметили, что университет осуществляет начисление заработной платы работникам, в том числе и руководству, исключительно за счет собственных фондов денежных средств, без привлечения бюджетного финансирования или любых других государственных ассигнований. Размер заработной платы работников определяется вузом самостоятельно.

В университете добавили, что в течение всего времени (почти 23 года) занятия должности президента Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов ежемесячно, на постоянной основе, платил налоги со своей заработной платы, независимо от ее размера. Только за время полномасштабного вторжения он якобы перечислил в госбюджет около 6000000 гривен.

Относительно размера пенсионного обеспечения, стоит отметить, что в Украине на уровне с солидарной действует накопительная система общеобязательного пенсионного страхования. Соответственно, размер пенсии руководства, как и любого из работников Международного гуманитарного университета, напрямую зависит от размера уплаченного в Пенсионный фонд Украины единого социального взноса,

– заявили в вузе.

Кроме того, в заведении указали, что, мол, СМИ умышленно умолчали, что Кивалов имеет страховой стаж более 50 лет, а также участвовал в ликвидации Чернобыльской катастрофы и боевых действиях, а потому имеет право на предусмотренные украинским законодательством льготы и пенсионные выплаты.

В университете объяснили, что Кивалов в 2020 году сделал перерасчет пенсии, ведь к тому времени "он занимал должность народного депутата Украины и считал получение пенсии в предусмотренном Законом размере одновременно вместе с заработной платой депутата таким, что противоречит принципам добропорядочности и беспристрастности".

Что не так с заявлением Международного гуманитарного университета

Издание Obozrevatel указало на то, что университет не только не опроверг огромные размеры пенсии у Кивалова, но и в разъяснении воспользовался недостоверной информацией. Прежде всего, в Украине обязательного накопительного уровня пенсионной системы нет.

Кивалов судился с Главным управлением Пенсионного фонда Одесской области и получает самую большую пенсию из солидарного уровня пенсионной системы.

Кроме того университет апеллировал к большому стажу Кивалова. Однако, издание отмечает, что тот пенсию через суд повысил не за счет стажа.

Чиновник просил суд учесть при расчете пенсии не только его зарплату нардепа в размере 44, 1 тысяча гривен, но и зарплату, которую он получал в университете. Как раз перед пересчетом пенсии университет поднял Кивалову зарплату. Если в октябре 2019-го он получал 84,7 тысяч гривен, то уже в ноябре его зарплата взлетела до 442,7 тысяч гривен. В течение нескольких месяцев, до февраля 2020-го, он получал от 332,8 тысяч гривен. Именно это и позволило Кивалову получить самую большую в Украине пенсию.

Также стоит заметить, что пенсия из ПФУ не может быть выше 10 прожиточных минимумов (23,6 тысяч гривен). "Эту норму закона суд для Кивалова отменил", – отметили в Obozrevatel. Суд посчитал ему "депутатскую пенсию" (которую уже не назначают, потому что эту норму закона отменили), однако для расчета взяли зарплату не народного депутата, а президенту частного вуза. И накануне этого перерасчета зарплату в этом частном вузе резко повысили.

Неправдой является и то, что на размер пенсии Кивалоа повлияли льготы и пенсионные выплаты, предусмотренные для ликвидаторов ЧАЭС и участников боевых действий. Ведь Кивалов повысил себе пенсию, используя старую редакцию статьи 20 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины". А там ни о каких доплатах ликвидатора или участника боевых действий в судебном иске речь не идет.