Жестокая война, которую развязала Россия забирает лучших дочерей и сыновей Украины. Так, в бою с врагом погибли защитники Сергей Коновал и Тарас Петришин, которые были родом из Тернополя.

В Киеве, во вторник, 9 апреля, на Майдане Независимости попрощались с погибшими Героями. Провести в последний путь воинов пришли родственники, собратья и неравнодушные украинцы.

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В Киеве попрощались с военными Сергеем Коновалом и Тарасом Петришиным

Во вторник, 9 апреля, на Майдане Независимости состоялась церемония прощания с погибшими офицерами 67-й бригады Сергеем "Нордом" Коновалом и Тарасом "Химерой" Петришиным. Защитники Украины были родом из Тернополя и погибли в один день в результате вражеского обстрела.

Защитники Украины погибли в один день от вражеского снаряда. Коновал был командиром 2-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Тарас Петришин был его заместителем. Оба украинских защитников были родом из Тернополя, а также были кумовьями.

В последний путь провести Героев Украины пришли родственники, собратья и неравнодушные украинцы.

Вечером 9 апреля, около 18:00, тела военных встретят в родном городе – Тернополе. А уже в среду, 10 апреля, с ними попрощаются в Доме печали на Микулинецком кладбище.

В Киеве попрощались с военными Сергеем Коновалом и Тарасом Петришиным / Фото Валентина Полищук, 24 Канал

Отдали жизнь за Украину

Защищая Украину от врага погиб воин 65-й ОМБр Роман Кропивницкий из Львова. В прошлом капитан милиции в начале полномасштабной войны добровольцем стал в ряды ВСУ.

Защищая родную землю от оккупантов, погиб известный тренер Валентин Дондиков. Это произошло 6 апреля. Жизнь спортсмена оборвалась во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении из-за вражеской мины.

Защищая родную землю от российских захватчиков, на фронте погиб Андрей Галат из Полтавской области. Ему был всего 41 год.

выражает искренние соболезнования родным и близким погибших Героев. Вечная память!