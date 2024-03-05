Тьма, взрывы и морское дно: в сети показали вероятное видео атаки на корабль "Сергей Котов"

Россия проигрывает битву за Черное море, чему появилось очередное подтверждение. Собственно, в сети распространяют видео, на котором видно поражение корабля "Сергей Котов".

В ночь на вторник, 5 марта, в районе временно оккупированного Крыма было неспокойно. Сначала сообщали о взрывах, а потом анонимные телеграм-каналы начали предполагать, что российский флот потерял еще одно судно, – информирует 24 Канал.

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Поражение корабля "Сергей Котов"

Как пишут СМИ, на корабле "Сергей Котов" в момент поражения было 80 человек экипажа. Это судно захватчики использовали как военное. В частности, корабль мог транспортировать крылатые ракеты типа "Калибр".

Когда взрывается что-то в Крыму, в рамках законов войны, которых Украина придерживается. Когда происходят какие-то такие события, – это и, собственно, называется "сезон хлопка". Когда он начинается, мы говорим, что нас потенциал не потерян. Наслаждаемся процессом,

– прокомментировала события Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Также в эфире национального телемарафона спикер уточнила, что 1 марта 2024 года начался "новый сезон хлопка". Она метафорически сравнила его с посевной, для которой характерно правило: чем больше посеешь, тем больше пожнешь.

В то же время из видео, которое распространяют в сети, понятно, что ждать жатвы российским оккупантам не стоит. К тому моменту от их флота вообще может ничего не остаться.

На ролике слышна серия выстрелов и взрывов во тьме моря. Затем раздается звук подрыва, и мужской голос говорит: "Е**ать, н**уй".

Момент поражения корабля "Сергей Котов": смотрите видео с телеграм-каналов

Другие новости из оккупированного Крыма

Около полуночи 5 марта взрывы слышали в районе Керчи, что на востоке Крымского полуострова. Российские оккупанты поспешили заявить об "успешной работе ПВО".

Впоследствии сообщили, что России пришлось перекрыть незаконно построенный Крымский мост. Как писали прокремлевские ресурсы – "временно".

Перед тем оккупанты жаловались на очередной ракетный удар по базе "Гвардейское", в результате чего были ранены трое военнослужащих.

Даже российские "Z-каналы" не отрицают атаку на корабль. Более того, они сообщают, что судно пошло на дно. В то же время захватчики утверждают, что его якобы поразила Украина морскими дронами в районе Феодосии.