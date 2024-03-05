Больше футбольного поля, – Тизенгаузен о корабле, который уничтожило ГУР

Дроны ГУР потопили российский корабль "Сергей Котов". Это судно уничтожили неподалеку от места, где оно "родилось" – судоремонтного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что сомневается в том, что кто-то выжил из членов экипажа "Сергея Котова". Он добавил, что вражеский корабль потопила команда, которая уже имеет успехи. Отметим, что взрывы на временно оккупированном полуострове прозвучали в ночь на 5 марта.

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Корабль, который потопили украинские военные, новый. Его спустили на воду в 2021-м году, а взяли на вооружение – в 2022-м. Это 25-е российское судно, которое потопили украинские защитники.

Хоть он и называется патрульный корабль, но имеет длину практически 100 метров. Это больше футбольного поля. Ширина 14 метров. 15 метров – пятиэтажка высотой. Это серьезная угроза была,

– рассказал Тизенгаузен.

А вертолетную площадку на корабле могли бы оборудовать контейнерами для запуска крылатых ракет "Калибр". Это судно было самым новым из всех кораблей этого проекта.

Россияне нервничают

Между тем российские так называемые "военкоры" заявили о том, что надо срочно убирать все крупные суда Черноморского флота, прятать их в бухты и закрывать различными заграждениями.

Россияне действительно очень обеспокоены тем, как совершенствуются украинские беспилотные катера. К тому же глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял о том, что на морские дроны в перспективе могут устанавливать системы ПВО.

"Я не думаю, что там много людей выжило, учитывая такой взрыв. Поэтому ждем "пропавших без вести". Помните, как "Новочеркасск"? Там тоже его разнесло просто на куски, и сказали, что "там все живы". А потом фрагменты этих оккупантов собирали на расстоянии почти полтора километра", – рассказал политтехнолог.

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