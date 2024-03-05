Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що сумнівається у тому, що хтось вижив із членів екіпажу "Сергія Котова". Він додав, що ворожий корабель потопила команда, яка уже має успіхи. Зазначимо, що вибухи на тимчасово окупованому півострові пролунали у ніч проти 5 березня.

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Корабель, який потопили українські військові, новий. Його спустили на воду у 2021-му році, а взяли на озброєння – у 2022-му. Це 25-те російське судно, яке потопили українські захисники.

Хоч він і називається патрульний корабель, але має довжину практично 100 метрів. Це більше футбольного поля. Ширина 14 метрів. 15 метрів – п'ятиповерхівка заввишки. Це серйозна загроза була,

– розказав Тизенгаузен.

А вертолітний майданчик на кораблі могли б обладнати контейнерами для запуску крилатих ракет "Калібр". Цей корабель був найновіший з усіх суден цього проєкту.

Росіяни нервують

Тим часом російські так звані "воєнкори" заявили про те, що треба терміново прибирати усі великі судна Чорноморського флоту, ховати їх у бухти та закривати різними загородженнями.

Росіяни справді дуже стурбовані тим, як удосконалюються українські безпілотні катери. До того ж очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв про те, що на морські дрони у перспективі можуть встановлювати системи ППО.

"Я не думаю, що там багато людей вижило, з огляду на такий вибух. Тож чекаємо на "зниклих безвісти". Пам'ятаєте, як "Новочеркаськ"? Там теж його рознесло просто на шматки, й сказали, що "там усі живі". А потім фрагменти цих окупантів збирали на відстані майже півтора кілометра", – розповів політтехнолог.

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