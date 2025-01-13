Лавров и глава МИД Турции обсудили войну в Украине, – СМИ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим российским "коллегой" Сергеем Лавровым. Дипломаты, среди всего, обсудили войну в Украине.

Об этом рассказали собеседники турецкого издания TRT Haber в дипломатических кругах, передает 24 Канал. В свою очередь разговор прокомментировали и в российском ведомстве.

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Что обсудили Лавров и Фидан

Согласно обнародованной информации, Хакан Фидан провел телефонный разговор с Лавровым, во время которого они обсудили развитие событий в Сирии, энергетическую безопасность и ситуацию в Украине. Это подтвердили и в МИД России.

Там отметили, что политики "обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины".

Отдельно в заявлении указано, что дипломаты обратили "особое внимание" на "необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности". Также они обсудили "дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования.

Это планируют сделать путем организации инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии и всех "внешних игроков", способных способствовать поиску соответствующих договоренностей".

Напомним, ранее Хакан Фидан обсудил ситуацию в Украине с бельгийским коллегой, подчеркнув, что кризисы, связанные с войной, должны прекратиться. Турция призывает к немедленному прекращению огня и установлению мира в Украине.