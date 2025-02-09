Дети остались без отца: Сергей Некрасов погиб в бою в Донецкой области

В бою за Украину погиб 33-летний Сергей Некрасов – воин из временно оккупированного Скадовска Херсонской области. В 2014 – 2016 годах он защищал страну в зоне АТО на Донбассе.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Маловисковский городской совет. С весны 2023 года Сергей снова взял оружие, чтобы защищать Украину от российских захватчиков, а свой последний бой принял 31 января в Донецкой области.

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Что известно о Сергее Некрасове

Сергей Некрасов родился 15 апреля 1991 года в Скадовске на Херсонщине. В возрасте трех лет вместе с семьей он переехал в село Гладковка Голопристанского района.

Папа и мама Героя работали на строительстве. В семье, кроме Сергея, росло еще двое детей – старший брат и сестра. Когда умер папа Сергея, забота о сестре и брате, который болел, легла на детские плечи Сергея,

– рассказали в Маловисковском горсовете.

Из-за сложных семейных обстоятельств Сергей вынужден был рано начать работать. После завершения 9 класса он устроился в местное хозяйство.

После этого он проходил срочную службу в Чернигове. Когда Россия начала гибридную войну против Украины, Сергей присоединился к ВСУ и поехал на Донбасс. Участие в АТО он принимал с 2014 по 2016 год.

Сергей Некрасов / Фото Маловисковского горсовета

Вернувшись домой, Сергей встретил свою любовь и женился.

"Стал замечательным мужем и заботливым отцом для детей жены Екатерины от предыдущего брака, которые очень любили Сергея и называли папой. В семье впоследствии родился общий ребенок – дочь Софийка. Занимались с женой приусадебным хозяйством, выращивали фрукты и овощи. С началом полномасштабной войны часть Херсонской области попала под оккупацию. В 2022 году семья выехала в село Пороги Каменец-Подольского района Винницкой области", – говорится в сообщении.

В конце концов Сергей снова вынужден был взять оружие в руки. 17 апреля 2023 года он был мобилизован вторым отделом Могилев-Подольского РТЦК и СП Винницкой области. Обучение он проходил в Черноморске Одесской области. Во время его службы семья переехала в село Палиевка на Кировоградщине.

Сергей служил оператором отделения противотанковых ракетных комплексов взвода противотанковых ракетных комплексов роты огневой поддержки батальона морской пехоты воинской части А 4548. Был мужественным, сильным, выносливым, какими всегда были морские пехотинцы. Погиб 31 января 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зеленовка Донецкой области,

– рассказали в Маловисковском горсовете.

С воином, который отдал жизнь за Украину, на второй малой родине попрощаются 10 февраля. Поминальная панихида начнется в 10:00 в Храме Праведной Елизаветы в селе Палиевка. Церемония прощания начнется в 11:00.