На Покровском направлении погиб 23-летний защитник из Тернопольщины Сергей Попко

Война продолжает забирать лучших. На фронте погиб защитник с Тернопольщины Сергей Попко.

Свой последний бой он встретил на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Хоростковский городской совет.

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Сергей Попко пошел защищать Украину в марте 2022 года

О гибели воина сообщили в понедельник, 13 января.

"На войне за свободу и независимость Украины героически погиб наш земляк, житель села Большой Говилов – Попко Сергей Дмитриевич, 2001 года рождения", – написали в Хоростковском городском совете.

Несмотря на юный возраст, Сергей добровольно пошел защищать Украину от врага в начале полномасштабного вторжения – 15 марта 2022 года.

Парень окончил Великоговиловскую общеобразовательную школу и Хоростковский сельскохозяйственный лицей.

Работал строителем в Борисполе, куда переехал в 2020 году. Именно там он встретил войну и решил присоединится в ряды ВСУ.

️10 января 2025 года, выполняя боевую задачу на Покровском направлении, Сергей мужественно отдал свою жизнь ради мира на нашей земле,

– сообщили в Хоросткове.

У Сергея осталась мама и сестра.

24 Канал выражает соболезнования родным воина Сергея Попка. Вечная и светлая память мужественному защитнику Украины!