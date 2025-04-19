15 минут был под водой: история 12-летнего Сергея, который спас друга ценой собственного здоровья

12-летний Сергей Саенко спас жизнь своего друга в июне 2024 года, когда тот начал тонуть в Днепре. Тогда мальчик находился под водой 15 минут, из-за чего у него возникли серьезные проблемы со здоровьем – у него начались необратимые изменения с мозгом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал hromadske.

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Как Сергей спас друга ценой собственного здоровья

Сережа родом из Каменки, что в Запорожье, которое с 2022 года находится во временной оккупации. Мальчик был спортсменом, дзюдоистом, участником соревнований.

Когда мальчику было 9 лет, он и его семья были вынуждены эвакуироваться, сначала в Запорожье, потом в Умань, а затем обратно в Запорожье.

И вот 22 июня 2024 года, в субботу, большая компания взрослых и детей пошла на общественный пляж к Днепру. Среди них были и Саенко. Они купались, отдыхали, как стемнело - стали собираться домой.

"Сережа так хотел еще немножко побыть. "Мама, я так хочу накупаться!". Как будто никогда до сих пор так не стремился. Я еще и подумала, что это же у него первое купание в этом сезоне, то пусть. И его друзья повторяли: "Мы еще, мы еще!" – рассказала мама мальчика Татьяна.

А дальше, по словам женщины, она не знает, что там точно произошло.

Мы сидели под деревом, дети были поодаль от нас. Один мальчик начал тонуть, кричать – и мой Сережа и его товарищ бросились его спасать. Он выжил. С ним все в порядке (говорится о мальчике, которого спас Сергей – 24 Канал),

– рассказала мама Сергея.

Женщине трудно вспоминать тот день, ведь спасение одного ребенка произошло благодаря другому. Ее сына затянуло под воду. Дальше все как в тумане: Сережу нашли, врачи из скорой, которую кто-то вызвал. Мальчика реанимировали аж целых 15 минут.

"Сердце завели, но мозг ... Доказано, что 5 минут кислородного голодания приводят к коме, а он был под водой 15. Произошли необратимые процессы", – говорит Татьяна, плача.

У Сережи в результате героического поступка произошли необратимые проблемы со здоровьем / Фото hromadske

Как сейчас чувствует себя Сергей и что нужно ему для улучшения

Женщина рассказала, что Сергей лежал в реанимации под ИВЛ, дальше были разные больницы, в том числе и “Охматдет”, где подобрали лечение. Оттуда семью выписали домой, но Запорожье обстреливают регулярно, поэтому оставаться там было опасно.

Можно было бы в местную больницу, но там дети-пациенты во время тревог и каждую ночь спускаются в хранилище, а Сергея нельзя ежедневно возить туда-сюда, он лежачий. Поэтому мы искали спокойное место,

– сказала Татьяна.

Уже полгода мама с сыном находятся в "Городе добра" – медицинском и реабилитационном центре в Черновцах. Пребывание, поддерживающее лечение и квалифицированный уход круглосуточно там для мальчика бесплатные.

Мама безотрывно возле него, папа устроился разнорабочим в этот центр, чтобы не оставлять родных.

Состояние Сергея Саенко прокомментировала Наталья Попадюк, заведующая паллиативного отделения "Города добра", где находится мальчик. Это отделение называют "Домом бабочек".

"У Сережи такой диагноз: “Ограниченные атрофические изменения головного мозга. G31.0. Последствия утопления в пресной воде, гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Спастический тетрапарез. Симптоматическая эпилепсия. Носитель гастростомы"", – сказала врач.

То есть из-за того, что ребенок был 15 минут под водой, не дышал, потом 15 минут длилась реабилитация, клетки его мозга не могут работать так, как раньше. Они постепенно отмирают и этот процесс неотвратим.

По словам Попадюк, пораженный участок мозга становится все больше и больше. Из-за длительной гипоксии все конечности мальчика парализованы, добавляется также судорожный синдром, развились эпилепсия и ДЦП.

Сейчас Сережа зависит от нескольких аппаратов жизнедеятельности, он постоянно на противосудорожной терапии. Ему бы очень помог вертикализатор – это специальное устройство, которое помогает постепенно поднимать лежачего пациента в вертикальное положение, это облегчит его состояние.

Мальчика также нужно регулярно поднимать, чтобы его мозг мог принимать осознание другого положения тела, чтобы внутренние органы почувствовали естественное положение, чтобы, в частности, избежать осложнений с почками, а также – чтобы снизилось внутричерепное давление.

Помочь Сереже можно по реквизитам:



Карта "ПриватБанка": 5218 5722 2499 7655, монобанк "Дома бабочек",



PayPal: cityofgoodnessukr@gmail.com⠀



monobank:



БФ "Город добра";

UA533220010000026001200000785;

ЕГРПОУ 43894641;⠀

Назначение платежа: благотворительная помощь на приобретение вертикализатора.

