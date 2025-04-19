Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал hromadske.

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Як Сергій врятував друга ціною власного здоров'я

Сергійко родом із Кам’янки, що на Запоріжжі, яке з 2022 року перебуває у тимчасовій окупації. Хлопчик був спортсменом, дзюдоїстом, учасником змагань.

Коли хлопчику було 9 років, він та його родина були змушені евакуюватися, спочатку в Запоріжжя, потім в Умань, а згодом назад у Запоріжжя.

І от 22 червня 2024 року, у суботу, велика компанія дорослих і дітей пішла на громадський пляж до Дніпра. Серед них були й Саєнки. Вони купалися, відпочивали, як завечоріло – стали збиратися додому.

"Сергійко так хотів ще трішки побути. "Мамо, я так хочу накупатися!". Наче ніколи досі так не прагнув. Я ще й подумала, що це ж у нього перше купання в цьому сезоні, то хай. І його друзі повторювали: "Ми ще, ми ще!" – розповіла мама хлопчика Тетяна.

А далі, за словами жінки, вона не знає, що там достеменно сталося.

Ми сиділи під деревом, діти були поодаль від нас. Один хлопчик почав тонути, кричати – і мій Сергійко та його товариш кинулися його рятувати. Він вижив. З ним усе гаразд (мовиться про хлопчика, якого врятував Сергій – 24 Канал),

– розповіла мама Сергія.

Жінці важко згадувати той день, адже порятунок однієї дитини стався завдяки іншій. Її сина затягло під воду. Далі все як у тумані: Сергійка знайшли, лікарі зі швидкої, яку хтось викликав. Хлопчика реанімували аж цілих 15 хвилин.

"Серце завели, але мозок… Доведено, що 5 хвилин кисневого голодування призводять до коми, а він був під водою 15. Відбулися незворотні процеси", – каже Тетяна, плачучи.

У Сергійка внаслідок героїчного вчинку відбулися невідворотні проблеми зі здоров'ям / Фото hromadske

Як зараз почувається Сергій та що потрібно йому для покращення

Жінка розповіла, що Сергій лежав у реанімації під ШВЛ, далі були різні лікарні, зокрема й “Охматдит”, де підібрали лікування. Звідти родину виписали додому, але Запоріжжя обстрілюють регулярно, тож залишатися там було небезпечно.

Можна було б у місцеву лікарню, але там діти-пацієнти під час тривог та щоночі спускаються у сховище, а Сергія не можна щодня возити туди-сюди, він лежачий. Тому ми шукали спокійне місце,

– сказала Тетяна.

Уже пів року мама з сином перебувають у "Місті добра" – медичному та реабілітаційному центрі у Чернівцях. Перебування, підтримувальне лікування й кваліфікований догляд цілодобово там для хлопчика безплатні.

Мама безвідривно біля нього, тато влаштувався різноробом у цей центр, щоб не залишати рідних.

Стан Сергія Саєнка прокоментувала Наталія Попадюк, завідувачка паліативного відділення "Міста добра", де перебуває хлопчик. Це відділення називають "Домом метеликів".

"У Сергійка такий діагноз: “Обмежені атрофічні зміни головного мозку. G31.0. Наслідки утоплення в прісній воді, гіпоксично-ішемічна енцефалопатія. Спастичний тетрапарез. Симптоматична епілепсія. Носій гастростоми"", – сказала лікарка.

Тобто через те, що дитина була 15 хвилин під водою, не дихала, потім 15 хвилин тривала реабілітація, клітини її мозку не можуть працювати так, як раніше. Вони поступово відмирають і цей процес невідворотний.

За словами Попадюк, уражена ділянка мозку стає дедалі більшою. Через тривалу гіпоксію всі кінцівки хлопчика паралізовані, додається також судомний синдром, розвинулися епілепсія та ДЦП.

Наразі Сергійко залежить від кількох апаратів життєдіяльності, він постійно на протисудомній терапії. Йому б дуже допоміг вертикалізатор – це спеціальний пристрій, який допомагає поступово підіймати лежачого пацієнта до вертикального положення, це полегшить його стан.

Хлопчика також потрібно регулярно підіймати, щоб його мозок міг приймати усвідомлення іншого положення тіла, щоб внутрішні органи відчули природне положення, щоб, зокрема, уникнути ускладнень з нирками, а також – щоб знизився внутрішньочерепний тиск.

Допомогти Сергійку можна за реквізитами:



Карта "ПриватБанку": 5218 5722 2499 7655, монобанка "Дому метеликів",



PayPal: cityofgoodnessukr@gmail.com⠀



monobank:



БФ "Місто добра";

UA533220010000026001200000785;

ЄДРПОУ 43894641;⠀

Призначення платежу: благодійна допомога на придбання вертикалізатора.

