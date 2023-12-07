Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, Шойгу не очень популярен среди вооруженных сил России.

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Политические амбиции Шойгу

Денис Попович отметил, что Шойгу всегда поддерживал Путина, выполнял все приказы. В частности, когда диктатор решил начать полномасштабное вторжение в Украину, министр обороны заверил, что российская армия к этому готова.

Шойгу считался верным псом Путина, который полностью выполнял его приказы и отрабатывал все прихоти. Кроме того, Шойгу поддерживал Путина по поводу его решения о широкомасштабном вторжении в Украину. Среди его окружения были разные мнения, но Шойгу его поддержал,

– сказал он.

Пока нет признаков того, что Шойгу имеет политические амбиции. Однако, если они будут, то за противостоянием Путина с главой минобороны России будет очень интересно наблюдать.

"У Шойгу действительно есть ресурс в виде военного формирования. Другое дело – насколько они будут ему верны. Там тоже может быть раскол, одна часть армии может подчиняться Шойгу. Хотя он очень непопулярн в вооруженных силах России", – предположил военный обозреватель.

Попович об амбициях Шойгу: смотрите видео

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