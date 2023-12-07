Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, Шойгу не дуже популярний серед збройних сил Росії.

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Політичні амбіції Шойгу

Денис Попович зазначив, що Шойгу завжди підтримував Путіна, виконував усі накази. Зокрема, коли диктатор вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україні, міністр оборони запевнив, що російська армія до цього готова.

Шойгу вважався вірним псом Путіна, який повністю виконував його накази та відпрацьовував усі забаганки. Крім того, Шойгу підтримував Путіна щодо його рішення про широкомасштабне вторгнення до України. Серед його оточення були різні думки, але Шойгу його підтримав,

– сказав він.

Наразі нема ознак того, що Шойгу має політичні амбіції. Однак якщо вони будуть, то за протистоянням Путіна з главою міноборони Росії буде дуже цікаво спостерігати.

"У Шойгу справді є ресурс у вигляді військового формування. Інша справа – наскільки вони будуть йому вірними. Там теж може бути розкол, одна частина армії може підпорядковуватись Шойгу. Хоча він дуже непопулярний у збройних силах Росії", – припустив військовий оглядач.

Попович про амбіції Шойгу: дивіться відео

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