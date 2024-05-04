Шойгу стал еще преданнее: почему Путин держит его на посту министра обороны

Мировые СМИ размышляют над тем, сможет ли Сергей Шойгу сохранить свое место на посту министра обороны после инаугурации Владимира Путина. Прогнозировать действия российского диктатора не нужно.

Такое мнение 24 Каналу высказал оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко, отметив, что угроз для Шойгу нет. Его увольнение является невыгодным для Путина по определенным причинам.

Смотрите также Под него "копают", чтобы убрать: кто главный враг Шойгу в России

Почему Шойгу не уволят

По словам Яковенко, когда говорится о каких-то действиях Путина, что-то прогнозировать не стоит. По логике Путина, по тому, как он обычно ведет кадровую политику, угроз для Шойгу нет. Он обладает качествами, которые делают его незаменимым:

абсолютная патологическая бездарность – это человек, который непригоден для поста военного министра обороны. Он ничего не понимает в армии, в войне. Это является плюсом, ведь Путин окружает себя бездарными людьми;

абсолютная преданность – Шойгу и Путин – это "супруги", которые всегда вместе отдыхают. Для Путина это важно, ведь человек, который является министром обороны, должен быть предан ему, чтобы армия "не свернула не в ту сторону". Такая политика диктатора повторяет действия Советского Союза;

"икона" России – увольнение Шойгу будет демонстративным признанием поражения российской политики.

Российский оппозиционный журналист отметил, что после задержания заместителя Шойгу Тимура Иванова, его покорность возросла.

Что касается самой должности министра обороны, Шойгу не имеет никакого отношения к тому, что происходит на фронте. Смысла сменить руководства нет,

– подчеркнул Яковенко.

Новости России: последние события