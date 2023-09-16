Россия не строит флот: откуда возьмутся новые корабли, обещанные Шойгу

Российский так называемый министр обороны Сергей Шойгу 15 сентября заявил, будто их оккупационный флот получил 2 новых корабля. Более того – до конца 2023 года получит еще 12.

Впрочем, это могут быть только фантазии оккупанта. Ведь в России не строят ни гражданских, ни военных кораблей. Об этом 24 Каналу сказал ведущий канала Ходорковский LIVE, российский оппозиционный журналист Сергей Асланян.

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"При чем, что темпы строительства новых судов один на 5 лет в России. А здесь 12 пообещали. Не узнаю в этом отчете "родину". Она как-то скромнее щеголяла в будущем времени своими достижениями", – иронически отметил Асланян.

Фантазии Шойгу

Скорее всего, россияне перекрасят какие-то старые суда, назовут их необычными именами, выведут из баланса старые и заведут "новые"-старые. И, конечно, будут очень гордиться этим.

"Был случай, когда в России сварили два корпуса для кораблей, а потом остановились, потому что все остальное – 100% импорт. И самое смешное, когда компания решала, где же им взять кабели – они должны быть проложены внутри, а они все итальянские. Так получилось, что с 2014 года Италия не очень-то охотно помогает России в строительстве кораблей", – рассказал оппозиционный журналист.

Сергей Асланян о фантазиях Шойгу: смотреть видео

Более того, что уж говорить о строительстве кораблей, если Россия даже банальные для себя вещи не производит своими силами. Слова Шойгу могут быть полной фантазией.

"Россия даже трусы себе не шьет. Такая удивительная страна, где не производятся иглы для шприцев, – это импорт. Когда-нибудь может встанут с колен, поползут, но не сегодня", – добавил Асланян.

Что известно о заявлении Шойгу: основное