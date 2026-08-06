По данным "Украинской правды", офицер уже направлен в Генеральный штаб и ожидает официального решения о назначении и определения новых обязанностей.

Как Собко отреагировал на изменения в руководстве Минобороны?

Это назначение привлекло внимание не только из-за самой должности, но и из-за предыдущих публичных заявлений Собко на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова.

17 июля он прямо говорил о проблемах в армейской системе управления и подчеркивал, что в кадровой политике все чаще побеждает не профессионализм, а личная лояльность.

Из-за этого командиры больше думают о том, как избежать наказания, чем о выполнении боевых задач.

Также он раскритиковал чрезмерную централизацию управления, назначение на высокие должности людей с сомнительной репутацией и сокрытие реальной информации от руководства.

По его мнению, украинская армия до сих пор добивается успехов благодаря людям, а не работе системы. "Вооруженные Силы нуждаются в неотложных изменениях, иначе мы можем потерпеть поражение", – подчеркнул Собко.

Что известно о Сергее Собко?

Сергей Собко родился 11 июля 1984 года в поселке Литин Винницкой области.

В 2005 году он с отличием окончил Одесский институт Сухопутных войск и начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, где прошел путь от командира взвода до заместителя командира бригады.

В 2007–2008 годах участвовал в миротворческой миссии в Косово.

С началом российской агрессии в 2014 году командовал механизированным батальоном 30-й бригады. Его подразделение участвовало в боях за Савур-Могилу и обеспечивало выход украинских войск из окружения вблизи границы с Россией.

В 2015 году получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за мужество и успешное выполнение боевых задач.

В 2017–2019 годах командовал 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой.

С января 2022 по январь 2024 года был начальником штаба – заместителем командующего Силами территориальной обороны ВСУ.

В 2025 году Собко стал начальником штаба 11-го армейского корпуса ВСУ.

После начала полномасштабного вторжения России был одним из руководителей обороны Киева.

Сергей Собко также проходил профессиональную подготовку за рубежом, в частности в Канаде, Норвегии, Германии и США, где обучался современным методам ведения боевых действий.