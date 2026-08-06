За даними "Української правди", офіцер уже відряджений до Генерального штабу та чекає на офіційне рішення щодо призначення і визначення нових обов'язків.

Як Собко відреагував на зміни в керівництві міноборони?

Це призначення привернуло увагу не лише через саму посаду, а й через попередні публічні заяви Собка на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова.

17 липня він прямо говорив про проблеми в армійській системі управління та наголошував, що в кадровій політиці дедалі частіше перемагає не фаховість, а особиста лояльність.

Через це командири більше думають про те, як уникнути покарання, ніж про виконання бойових завдань.

Також він розкритикував надмірну централізацію управління, призначення на високі посади людей із сумнівною репутацією та приховування реальної інформації від керівництва.

На його думку, українська армія досі досягає успіхів завдяки людям, а не роботі системи. "Збройні Сили потребують нагальних змін, інакше ми можемо зазнати поразки", – наголосив Собко.

Що відомо про Сергія Собка?

Сергій Собко народився 11 липня 1984 року у селищі Літин на Вінниччині.

У 2005 році він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ із відзнакою та розпочав службу у 30-й окремій механізованій бригаді, де пройшов шлях від командира взводу до заступника командира бригади.

У 2007 – 2008 роках брав участь у миротворчій місії в Косові.

З початком російської агресії у 2014 році командував механізованим батальйоном 30-ї бригади. Його підрозділ брав участь у боях за Савур-Могилу та забезпечував вихід українських військ із оточення поблизу кордону з Росією.

У 2015 році отримав звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за мужність і успішне виконання бойових завдань.

У 2017 – 2019 роках командував 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою.

З січня 2022 до січня 2024 року був начальником штабу – заступником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

У 2025 році Собко став начальником штабу 11-го армійського корпусу ЗСУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії був одним із керівників оборони Києва.

Сергій Собко також проходив професійну підготовку за кордоном, зокрема в Канаді, Норвегії, Німеччині та США, де навчався сучасним методам ведення бойових дій.