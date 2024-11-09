Стерненко и розыск в ТЦК: что известно о нашумевшем скандале с блогером и волонтером

Украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил, что он находится в розыске Приморского РТЦК в Одессе. Об этом, по словам блогера, он узнал из российских СМИ, хотя в приложении Резерв+ такой информации не было.

Волонтер связывает это с его критикой военного руководства Украины, а также считает, что к этому даже может быть причастен главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Главное о скандале с розыском ТЦК Сергея Стерненко, позицию военных, граждан и других волонтеров – читайте в материале 24 Канала.

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С чего начался скандал с розыском Стерненко

Сергей Стерненко 7 ноября в своем телеграм-канале сообщил, что днем ранее он с большим удивлением узнал, что, оказывается, в розыске ТЦК. По словам волонтера, в розыск его якобы подал

Приморский территориальный центр комплектации в Одессе и переслал документ в полицию.

В то же время зайдя в Резерв+, блогер обнаружил, что никакого его розыска не было. Повестку ему якобы отправили в Одессу, где он уже 6 лет не живет.



Сергей Стерненко не находится в розыске ТЦК в Резерв+ / Фото из телеграм-канала Сергея Стерненко

В приложении он еще в мае указал свой киевский адрес. Однако, по словам Стерненко, туда ничего не приходило.

Кроме того, блогер указал, что в день, когда его якобы объявили в розыск, он был на встрече в Минобороны. То есть не мог скрываться.

Волонтер также предположил, что эта ситуация может быть связана с его критикой военных структур и призывами к реформам. Еще одной версией, по словам Стерненко, может быть тот факт, что кто-то хочет остановить поставки дронов в войска и проекты по уничтожению российских БпЛА. Возможно, в этом также замешаны российские агенты.

Что ответили в Одесском областном ТЦК на заявления Стерненко

Через день в Одесском областном ТЦК выпустили официальное заявление относительно сообщения Сергея Стерненко о его розыске. В центре комплектования отметили, что волонтер не сообщил о ряде важных деталей, которые значительно меняют понимание ситуации.

Однако там подчеркнули, что Стерненко уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета, и был направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Эти факты свидетельствуют, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса,

– сказали в ТЦК.

В то же время в центре комплектования отвергли утверждение блогера, что его розыск является якобы "местью" за его критику военных структур и отметили, что их деятельность выполняется исключительно в рамках законодательства Украины.

"Обращаемся к господину Стерненко и другим гражданам, которые имеют сомнения относительно правомерности действий ТЦК и СП, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений", – написали в Одесском ОТЦК.

Стерненко сказал, что за его розыском может стоять Сырский

Сергей Стерненко 8 ноября написал новый пост в своем телеграм-канале, где сообщил, что считает, что к его истории с розыском причастен главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам блогера, генерал якобы обиделся на его требования провести армейскую реформу.

Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание. Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе, из-за неадекватной системы управления войсками,

– написал волонтер.

Он также отметил, что ему отправили повестку по адресу, где он не проживает и которую блогер не предоставлял, и которая не является адресом прописки. Специально, чтобы не получить эту повестку.

Также по данным блогера, с ним никто не связывался по телефону или по почте об объявлении в розыск. Стерненко также отметил, что информация Одесского областного ТЦК по уплате штрафа и умышленной неявке – не является правдивой.



"Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны?

Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну", – говорится в заметке блогера.

Какова позиция Сухопутных войск по этому скандалу

В Сухопутных войсках, реагируя на скандал с розыском Сергея Стерненко ТЦК, отметили, что Вооруженные Силы Украины высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов.

В условиях противостояния с врагом, который преобладает в живой силе и технике, такая помощь является жизненно необходимой, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций. Это касается, в том числе и эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко,

– говорится в заметке.

В то же время там отметили, что мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации.



"Согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом", – сказали в Сухопутных войсках.

Там также подчеркнули, что если военнообязанный гражданин имеет проблемы со здоровьем, то во время прохождения ВВК решается вопрос о его пригодности к военной службе.

Следует также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтеров стали в ряды Вооруженных Сил и выполняют свой конституционный долг. Ведь только в консолидации и единстве – сила украинцев и залог победы над коварным, извечным российским врагом,

– резюмировали в Сухопутных войсках.

Как реагировали украинцы на скандал со Стерненко и ТЦК

В соцсетях военные, волонтеры и другие неравнодушные украинцы стали на защиту украинского волонтера в ситуации с его розыском ТЦК.

Одним из первых в фейсбуке блогера поддержал главный сержант батальона беспилотных систем 47-й ОМБР Рустам Мустафаев. Военный отметил, что Сергей Стерненко один из немногих, кто поддержал его подразделение в начале основания и не прекращает помогать и сейчас.

"Сейчас более 50% дронов-камикадзе нам поставляет Сергей и его команда! Это примерно 800 – 900 дронов в месяц!" – подчеркнул главный сержант.

Украинский военный и адвокат Маси Найем. Он отметил, что будет защищать Стерненко как военный в первую очередь и как его друг и адвокат во вторую очередь.

Он нашему подразделению постоянно помогает, мы убили много врагов и это, в том числе его заслуга. Какие бы ни были последствия для меня как для военного, я буду его защищать,

– отметил Маси Найем.

Поддержал блогера также и украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула. Он отметил, что "прыжок" в сторону одного волонтера, тем более калибра Стерненко – это "прыжок" на волонтерское движение в целом, а также на военных, жизнь которых зависит от волонтерской помощи.

"Хочу выразить максимальную поддержку Сергею, а также благодарность от нашего фонда за то, что мы, распределяя те же FPV-дроны по линии фронта, всегда имеем понимание того, потребности каких подразделений уже закрыты и кому наша помощь является самой неотложной", – написал волонтер.

В подразделении "Острые козырьки" в своем телеграм-канале также подчеркнули, что если пересмотреть их многочисленные видео с работой, то минимум на трети можно увидеть значки сообщества Стерненко.

В самых тяжелых битвах, где мы участвовали были привлечены его дроны, которые показали большую результативность. А количество донатов на его сообщество показывают большое доверие со стороны граждан и не только Украины,

– написали в подразделения.

Поэтому "Острые козырьки" также поддержали Стерненко в скандале с его розыском ТЦК,