Столкнется с проблемами: разведка Британии оценила назначение Суровикина командующим войсками
Источник:Министерство обороны Великобритании
8 октября Минобороны России назначило генерала Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск на войне в Украине. Впрочем, он получит мало ресурсов для достижения поставленных политических целей.
Суровикин ранее командовал Воздушно-космическими силами России, а недавно – Южной группировкой войск в Украине. Об этом сообщили в разведке Великобритании.
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Суровикин столкнется с проблемами
По данным британской разведки, в течение большей части "операции" России, вероятно, не хватало одного уполномоченного полевого командира. Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал этот пост в течение периода с апреля по август 2022 года, но неясно, мог ли он эффективно контролировать часто разрозненные и конкурирующие группировки сил.
Назначение Суровикина, вероятно, отражает усилия российского сообщества национальной безопасности по улучшению проведения "операции",
– отметили в разведке.
Однако генералу, вероятно, придется конкурировать с все более фракционным российским Минобороны, имеющим мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним в Украине.
Напомним, что Суровикин является одним из любимчиков Владимира Путина. В 2017 году этого генерал-полковника назначили на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Он стал первым общевойсковым генералом, возглавившим вид войск, который включает военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны и космические войска.
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