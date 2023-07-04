Он был ограничен в своих действиях, – ГУР о жизни Суровикина после мятежа Пригожина
Источник:Obozrevatel
В России действительно подозревают, что Суровикин может быть связан с мятежом Пригожина. В ГУР знают, что российские спецслужбы всерьез принялись за его деятельность.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил, что в России расследуют деятельность Суровикина по поводу вероятной поддержки Пригожина.
Смотрите также Вагнеровцев уже активно свозят в Беларусь: часть из них проходит обучение.Справка. Генерал Сергей Суровикин – военный преступник, бывший командующий российскими силами вторжения в Украину с октября 2022 года. Именно ему приписывают идею наносить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре. В январе 2023 года он был отстранен от должности командующего войсками и стал командующим ПКС России.
"Ситуация разворачивается": в ГУР прокомментировали ситуацию вокруг Суровикина в России
Юсов сообщил, что после мятежа генерал Суровикин некоторое время был ограничен в передвижении. Также в России расследуют, действительно ли он способствовал мятежу Пригожина и отказался давать команду о нанесении авиаудара по колонне ЧВК "Вагнера".
Впоследствии Суровикина отпустили. Но Юсов отметил, что пока рано делать выводы о дальнейшей судьбе российского генерала.
Подтверждается, что некоторое время Суровикин был ограничен в своих действиях, в передвижении. В частности, расследовалась его возможная деятельность во время мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнера" – о том, что он якобы отказался давать команду о нанесении авиаудара по колонне ЧВК. Однако по состоянию на данный момент его отпустили. И, опять же, ситуация разворачивается. Пока выводы делать рано,
– сказал Юсов.
К теме Пес режима и "сирийский мясник": что известно о генерале Суровикине и его военных преступлениях
Суровикин мог быть в сговоре с Пригожиным
- Первыми о том, что генерал Сергей Суровикин мог быть причастен к мятежу Пригожина, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники в американской разведке
- Через несколько дней после мятежа Пригожина российские СМИ начали писать о том, что генерала Суровикина арестовали. Его якобы "забрали" еще 25 июня и отправили в СИЗО "Лефортово".
- Также сообщалось, что за решетку попал и заместитель Суровикина, генерал-полковник Андрей Юдин. Впоследствии Юдин вышел на связь и заявил, что находится в отпуске, который проводит дома. Однако вместе с тем он сказал, что ему неизвестно местонахождение Сергея Суровикина.
- Аналитики убеждены, что если Путин обнаружит доказательства того, что генерал Суровикин помогал Пригожину, у него нет другого выбора, кроме как отстранить его от командования.